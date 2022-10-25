Türetilmiş

Gerçek dünyadan veya simüle edilmiş piyasalardan türetilen varlık fiyatları üzerinde işlem yapın. Risk iştahınıza uygun oynaklık seviyesini seçerek maruziyetinizi yönetin. 7/24 sentetiklerimiz, türetilmiş FX endekslerimiz ve sepet endekslerimiz arasından seçim yapın.

Türev FX, seçtiğiniz volatilitede büyük forex çiftlerine dayalı simüle edilmiş varlıklar üzerinde işlem yapma fırsatı verir. Gelişmiş algoritmalarımız gerçek dünya döviz fiyatlarını izler ve piyasa duyarlılığı ve beklenmedik haber olaylarının neden olduğu dalgalanmaları hafifletir.

Neden Deriv'de Türetilmiş FX ticareti yapmalısınız

Gerçek dünyadaki olaylardan sınırlı etkiye sahip pazar temelli değerler

Rekabetçi derecede daha sıkı spreadler

Uyumlu, kullanımı kolay platformlar

Forex piyasası saatlerine göre 24 saat işlem (Pazartesi-Cuma)

Akıllı ve cana yakın destek, haftada 7 gün

Türetilmiş FX işlemleri Deriv'de mevcut

CFD'ler

CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.

Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.

Burada mevcuttur

Deriv MT5

CFD ticareti için mevcut araçlar

Türetilmiş FX

GBP/USD DFX10 Endeksi

GBP/USD DFX100 Endeksi

EUR/USD DFX10 Endeksi

EUR/USD DFX100 Endeksi

AUD/USD DFX10 Endeksi

AUD/USD DFX100 Endeksi

USD/JPY DFX10 Endeksi

USD/JPY DFX100 Endeksi

USD/CHF DFX10 Endeksi

USD/CHF DFX100 Endeksi

Bu endeksler %10 ve %100 dalgalanmalara sahip finansal piyasalara karşılık gelir. İlgili forex çiftinin her tiki için bir tik oluşturulur.

Türetilmiş FX işlemleri Deriv'de mevcut

CFD'ler

CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.

Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.

Burada mevcuttur

Deriv MT5

CFD ticareti için mevcut araçlar

Türetilmiş FX

GBP/USD DFX10 Endeksi

GBP/USD DFX100 Endeksi

EUR/USD DFX10 Endeksi

EUR/USD DFX100 Endeksi

AUD/USD DFX10 Endeksi

AUD/USD DFX100 Endeksi

USD/JPY DFX10 Endeksi

USD/JPY DFX100 Endeksi

USD/CHF DFX10 Endeksi

USD/CHF DFX100 Endeksi

Bu endeksler %10 ve %100 dalgalanmalara sahip finansal piyasalara karşılık gelir. İlgili forex çiftinin her tiki için bir tik oluşturulur.