Türetilmiş
Gerçek dünyadan veya simüle edilmiş piyasalardan türetilen varlık fiyatları üzerinde işlem yapın. Risk iştahınıza uygun oynaklık seviyesini seçerek maruziyetinizi yönetin. 7/24 sentetiklerimiz, türetilmiş FX endekslerimiz ve sepet endekslerimiz arasından seçim yapın.
Türev FX, seçtiğiniz volatilitede büyük forex çiftlerine dayalı simüle edilmiş varlıklar üzerinde işlem yapma fırsatı verir. Gelişmiş algoritmalarımız gerçek dünya döviz fiyatlarını izler ve piyasa duyarlılığı ve beklenmedik haber olaylarının neden olduğu dalgalanmaları hafifletir.
Neden Deriv'de Türetilmiş FX ticareti yapmalısınız
Gerçek dünyadaki olaylardan sınırlı etkiye sahip pazar temelli değerler
Rekabetçi derecede daha sıkı spreadler
Uyumlu, kullanımı kolay platformlar
Forex piyasası saatlerine göre 24 saat işlem (Pazartesi-Cuma)
Akıllı ve cana yakın destek, haftada 7 gün
Türetilmiş FX işlemleri Deriv'de mevcut
CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.
Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.
Burada mevcuttur
CFD ticareti için mevcut araçlar
Türetilmiş FX
GBP/USD DFX10 Endeksi
GBP/USD DFX100 Endeksi
EUR/USD DFX10 Endeksi
EUR/USD DFX100 Endeksi
AUD/USD DFX10 Endeksi
AUD/USD DFX100 Endeksi
USD/JPY DFX10 Endeksi
USD/JPY DFX100 Endeksi
USD/CHF DFX10 Endeksi
USD/CHF DFX100 Endeksi
Bu endeksler %10 ve %100 dalgalanmalara sahip finansal piyasalara karşılık gelir. İlgili forex çiftinin her tiki için bir tik oluşturulur.
Türetilmiş FX işlemleri Deriv'de mevcut
CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.
Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.
Burada mevcuttur
CFD ticareti için mevcut araçlar
Türetilmiş FX
GBP/USD DFX10 Endeksi
GBP/USD DFX100 Endeksi
EUR/USD DFX10 Endeksi
EUR/USD DFX100 Endeksi
AUD/USD DFX10 Endeksi
AUD/USD DFX100 Endeksi
USD/JPY DFX10 Endeksi
USD/JPY DFX100 Endeksi
USD/CHF DFX10 Endeksi
USD/CHF DFX100 Endeksi
Bu endeksler %10 ve %100 dalgalanmalara sahip finansal piyasalara karşılık gelir. İlgili forex çiftinin her tiki için bir tik oluşturulur.