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    Alım Satım

  1. Forex nedir?

  2. Emtialar nelerdir?

  3. Hisse senedi endeksleri nelerdir?

  4. Sentetik endeksler nelerdir?

  5. Fark sözleşmeleri (CFD'ler) nelerdir?

  6. Dijital seçenekler nelerdir?

  7. Kaç tane ticaret platformu sunuyorsunuz?

  8. Ticaret stratejimi nasıl otomatikleştirebilirim?

  9. What are the trading limits on my account?

  10. What assets are available for trading on weekends?

Forex nedir?

Döviz veya forex, farklı para birimi değerlerinin EUR/USD, AUD/JPY, gibi forex çiftleri şeklinde birbirleriyle karşı karşıya getirildiği, dünya para birimlerinin küresel piyasasıdır.

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