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Başarılı ticaretlerde daha iyi geri dönüşler için kaldıraç ve sıkı spreadler ile ticaret yapın.
Opsiyonların basitliği ile CFD'lerin avantajlarını birleştirin.
Ticaret platformları
All-in-One CFD ticaret platformu olan Deriv MT5'te ticaret yapın.
Güçlü ve kullanımı kolay bir platformda tamamen yeni bir ticari deneyim.
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Dünyanın en büyük finansal piyasasında popüler forex çiftleriyle ticaret yapın.
Gerçek dünya piyasa hareketlerini taklit eden sentetik piyasaların tadını çıkarın.
Daha geniş piyasa trendlerini tahmin edin, hisse senetleri & endekslerle riskinizi çeşitlendirin.
Popüler kripto-fiat çiftlerinin fiyat hareketleri üzerinde kaldıraç ile ticaret yapın.
Dünya ekonomisinin önde gelen doğal kaynakları ile ticaret yapın.
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Her gün 5 trilyon dolardan fazla para biriminin satın alındığı ve satıldığı dünyanın en büyük finans piyasasında siz de yer alın.
Tahmin edilemeyen gerçek dünya kesintileri olmadan gerçek dünya pazarlarının heyecanını taklit eden sentetik piyasaların tadını çıkarın.
Büyük markaların hisse senedi fiyat hareketleri ile ticaret yapın ve bir piyasanın genel performansını ölçen endeksler ile daha geniş pazar eğilimlerini tahmin edin.
Dijital bir cüzdan sahibi olmanıza gerek kalmadan en popüler kripto para birimlerinin yükselen ve düşen fiyatları üzerinde ticaret yapın.
En favori parabiriminizi majör parabirimlerinden oluşan bir sepete karşı takas edin ve azaltılmış risk ve oynaklıktan yararlanın.
Dünya ekonomisinin merkezindeki doğal kaynaklarının fiyat hareketleri ile ticaret yapın ve piyasa eylemlerinden en iyi şekilde yararlanın.