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Piyasalar

Forex

Her gün 5 trilyon dolardan fazla para biriminin satın alındığı ve satıldığı dünyanın en büyük finans piyasasında siz de yer alın.

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Sentetik endeksler

Tahmin edilemeyen gerçek dünya kesintileri olmadan gerçek dünya pazarlarının heyecanını taklit eden sentetik piyasaların tadını çıkarın.

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Hisse senetleri & endeksler

Büyük markaların hisse senedi fiyat hareketleri ile ticaret yapın ve bir piyasanın genel performansını ölçen endeksler ile daha geniş pazar eğilimlerini tahmin edin.

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Kriptopara birimleri

Dijital bir cüzdan sahibi olmanıza gerek kalmadan en popüler kripto para birimlerinin yükselen ve düşen fiyatları üzerinde ticaret yapın.

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Sepet Endeksi

En favori parabiriminizi majör parabirimlerinden oluşan bir sepete karşı takas edin ve azaltılmış risk ve oynaklıktan yararlanın.

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Emtialar

Dünya ekonomisinin merkezindeki doğal kaynaklarının fiyat hareketleri ile ticaret yapın ve piyasa eylemlerinden en iyi şekilde yararlanın.

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