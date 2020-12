Deriv (FX) Ltd

ลูกค้าจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก (ยกเว้นประเทศที่ถูกจำกัด เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดาและฮ่องกง) ที่ต้องการซื้อขาย CFD ในฟอเร็กซ์และสกุลเงินดิจิทัลจะมีบัญชี MetaTrader 5 ที่เปิดภายใต้ Deriv (FX) Ltd

Deriv (FX) Ltd, F16, Level 1, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, Labuan 87000 ประเทศมาเลเซีย ได้รับการควบคุมโดย Labuan Financial Services Authority ( ใบอนุญาตหมายเลข MB/18/0024 )

Deriv (FX) Ltd

Deriv (BVI) Ltd

ลูกค้าจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก (ยกเว้นประเทศที่ถูกจำกัด เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดาและฮ่องกง) ที่ต้องการซื้อขาย CFD ในตราสารทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัลจะมีบัญชี MetaTrader 5 ที่เปิดภายใต้ Deriv (BVI) Ltd

Deriv (BVI) Ltd, Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ได้รับการอนุญาตจาก British Virgin Islands Financial Services Commission ใบอนุญาตหมายเลข SIBA/L/18/1114 )

Deriv (BVI) Ltd

Deriv (V) Ltd and Champion Group Ltd

Deriv (V) Ltd and Champion Group Ltd

Deriv (V) Ltd (ดูใบอนุญาต) และ Champion Group Ltd (ดูใบอนุญาต) 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu ได้รับอนุญาตจาก Vanuatu Financial Services Commission

ลูกค้าจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก (ยกเว้นประเทศที่ถูกจำกัดเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดาและฮ่องกง) ที่ต้องการซื้อขาย CFD ในเครื่องมือทางการเงินจะมีบัญชี MetaTrader 5 ที่เปิดภายใต้ Deriv (V) Ltd and Champion Group Ltd