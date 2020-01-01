Deriv - один из крупнейших в мире онлайн-брокеров. Мы предлагаем CFD и другие деривативы на форекс, индексы, криптовалюты, товары и синтетику миллионам зарегистрированных пользователей по всему миру.

С самого начала наша цель заключалась в том, чтобы освободиться от высоких комиссий и громоздких продуктов, предлагаемых традиционными брокерами. Кроме того, мы стремимся предоставить первоклассный опыт для трейдеров, склонных к работе с цифровыми технологиями, независимо от размера их счетов.

За более чем 22 года к нам присоединились 2,5 миллиона клиентов по всему миру. Но наша миссия осталась прежней.

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