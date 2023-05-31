Торговые спецификации для CFD на Deriv
Круглосуточная торговля (с понедельника по пятницу), высокая ликвидность, низкий барьер входа, широкий спектр предложений и возможность торговать на мировых событиях.
Инструмент
Размер контракта
Основная валюта
Мин. размер
Минимальный спред
Целевой спред
Макс. эффективное кредитное плечо
Маржевое требование (%)
Сменяйте длинные позиции (ежедневные баллы)
Короткие сделки по обмену (ежедневные баллы)
Торговые часы
AUD/JPY
100000
AUD
0.01
0.011
0.015
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
AUD/USD
100000
AUD
0.01
0.00003
0.00004
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/AUD
100000
EUR
0.01
0.00006
0.00015
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/CAD
100000
EUR
0.01
0.00006
0.00016
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/CHF
100000
EUR
0.01
0.00003
0.00006
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/GBP
100000
EUR
0.01
0.00003
0.00005
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/JPY
100000
EUR
0.01
0.005
0.01
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/USD
100000
EUR
0.01
0.00004
0.00005
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
GBP/AUD
100000
GBP
0.01
0.00005
0.00021
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
GBP/JPY
100000
GBP
0.01
0.005
0.014
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
Важно: перерыв с 21:00 до 21:05 (GMT) в будние дни
Вышеуказанная информация обновляется ежемесячно и может не отражать текущие торговые условия. Некоторые предложения и спецификации могут отличаться в зависимости от страны проживания, регулируемой юрисдикции и индивидуальных торговых обстоятельств.