Торговые спецификации для CFD на Deriv

Форекс Derived Акции и индексы Криптовалюты Сырьевые товары

Круглосуточная торговля (с понедельника по пятницу), высокая ликвидность, низкий барьер входа, широкий спектр предложений и возможность торговать на мировых событиях.

Инструмент Размер контракта Основная валюта Мин. размер Минимальный спред Целевой спред Макс. эффективное кредитное плечо Маржевое требование (%) Сменяйте длинные позиции (ежедневные баллы) Короткие сделки по обмену (ежедневные баллы) Торговые часы AUD/JPY 100000 AUD 0.01 0.011 0.015 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT AUD/USD 100000 AUD 0.01 0.00003 0.00004 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/AUD 100000 EUR 0.01 0.00006 0.00015 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/CAD 100000 EUR 0.01 0.00006 0.00016 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/CHF 100000 EUR 0.01 0.00003 0.00006 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/GBP 100000 EUR 0.01 0.00003 0.00005 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/JPY 100000 EUR 0.01 0.005 0.01 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/USD 100000 EUR 0.01 0.00004 0.00005 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT GBP/AUD 100000 GBP 0.01 0.00005 0.00021 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT GBP/JPY 100000 GBP 0.01 0.005 0.014 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT Важно: перерыв с 21:00 до 21:05 (GMT) в будние дни 1 2 3 4 5 6

Вышеуказанная информация обновляется ежемесячно и может не отражать текущие торговые условия. Некоторые предложения и спецификации могут отличаться в зависимости от страны проживания, регулируемой юрисдикции и индивидуальных торговых обстоятельств.