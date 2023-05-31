hamburger menu
deriv-logo

Торговые спецификации для CFD на Deriv

Круглосуточная торговля (с понедельника по пятницу), высокая ликвидность, низкий барьер входа, широкий спектр предложений и возможность торговать на мировых событиях.

Доступно на

Deriv MT5

deriv MT5

Deriv X

deriv X

Deriv EZ

deriv EZ

search-icon

Инструмент

Размер контракта

Основная валюта

Мин. размер

Минимальный спред

Целевой спред

Макс. эффективное кредитное плечо

Маржевое требование (%)

Сменяйте длинные позиции (ежедневные баллы)

Короткие сделки по обмену (ежедневные баллы)

Торговые часы

AUD/JPY

100000

AUD

0.01

0.011

0.015

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

AUD/USD

100000

AUD

0.01

0.00003

0.00004

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/AUD

100000

EUR

0.01

0.00006

0.00015

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/CAD

100000

EUR

0.01

0.00006

0.00016

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/CHF

100000

EUR

0.01

0.00003

0.00006

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/GBP

100000

EUR

0.01

0.00003

0.00005

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/JPY

100000

EUR

0.01

0.005

0.01

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/USD

100000

EUR

0.01

0.00004

0.00005

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

GBP/AUD

100000

GBP

0.01

0.00005

0.00021

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

GBP/JPY

100000

GBP

0.01

0.005

0.014

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

Важно: перерыв с 21:00 до 21:05 (GMT) в будние дни

Вышеуказанная информация обновляется ежемесячно и может не отражать текущие торговые условия. Некоторые предложения и спецификации могут отличаться в зависимости от страны проживания, регулируемой юрисдикции и индивидуальных торговых обстоятельств.