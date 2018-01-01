Калькулятор свопов
Калькулятор свопов
Наш калькулятор поможет вам рассчитать своп, необходимый для сохранения вашей позиции открытой на ночь на Deriv MetaTrader 5 (DMT5).
Синтетические индексы
Forex и сырьевые товары
Как рассчитываются свопы
На синтетических индексах своп рассчитывается на ежегодной основе для длинных и коротких позиций по формуле:
Своп = объем × размер контракта × цена актива × (ставка свопа/100) /360
Это и будет ваш своп в USD.
Пример расчета
Предположим, вы хотите оставить позицию объемом 0,01 лота индекса волатильности 75 с ценой актива 400 000 USD и ставкой свопа -7,5 открытой на одну ночь.
- Если ставка свопа положительная, на ваш счет будет зачислена сумма свопа. Если ставка отрицательная, с вашего счета будет списана соответствующая сумма.
Таким образом, вам нужно будет заплатить своп в размере 0,83 USD, чтобы позиция оставалась открытой в течение одной ночи.
Чтобы посмотреть цену актива и ставку свопа, перейдите в Deriv MetaTrader 5 (DMT5), нажмите на вкладку Просмотр и выберите Обзор рынка, затем щелкните правой кнопкой мыши символ на котором вы хотите торговать и выберите Спецификация.