Калькулятор свопов

Калькулятор свопов

Наш калькулятор поможет вам рассчитать своп, необходимый для сохранения вашей позиции открытой на ночь на Deriv MetaTrader 5 (DMT5).

Синтетические индексы

Forex и сырьевые товары

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Как рассчитываются свопы

На синтетических индексах своп рассчитывается на ежегодной основе для длинных и коротких позиций по формуле:

Своп = объем × размер контракта × цена актива × (ставка свопа/100) /360

Это и будет ваш своп в USD.

Пример расчета

Предположим, вы хотите оставить позицию объемом 0,01 лота индекса волатильности 75 с ценой актива 400 000 USD и ставкой свопа -7,5 открытой на одну ночь.

  1. Если ставка свопа положительная, на ваш счет будет зачислена сумма свопа. Если ставка отрицательная, с вашего счета будет списана соответствующая сумма.

Таким образом, вам нужно будет заплатить своп в размере 0,83 USD, чтобы позиция оставалась открытой в течение одной ночи.

Чтобы посмотреть цену актива и ставку свопа, перейдите в Deriv MetaTrader 5 (DMT5), нажмите на вкладку Просмотр и выберите Обзор рынка, затем щелкните правой кнопкой мыши символ на котором вы хотите торговать и выберите Спецификация.

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