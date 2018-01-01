Калькулятор свопов

Как рассчитываются свопы

На синтетических индексах своп рассчитывается на ежегодной основе для длинных и коротких позиций по формуле:

Своп = объем × размер контракта × цена актива × (ставка свопа/100) /360

Это и будет ваш своп в USD.

Пример расчета

Предположим, вы хотите оставить позицию объемом 0,01 лота индекса волатильности 75 с ценой актива 400 000 USD и ставкой свопа -7,5 открытой на одну ночь.