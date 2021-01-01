Калькулятор стоп лосс/тейк профит для контрактов с мультипликатором
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PnL для контрактов с мультипликаторами
Наш калькулятор прибыли и убытков для контрактов с мультипликаторами поможет определить уровни стоп лосс и/или тейк профит, чтобы минимизировать убытки и максимально увеличить прибыль.
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Как рассчитать уровень стоп лосс и/или тейк профит
Уровень стоп лосс и/или тейк профит для контракта на DTrader рассчитывается по формуле:
Уровень стоп лосс и/или тейк профит в направлении вверх = цена актива × {(размер стоп лосс ИЛИ тейк профит + комиссия) ÷ (ставка × мультипликатор) + 1}
Уровень стоп лосс и/или тейк профит в направлении вниз = цена актива × {(-размер стоп лосс ИЛИ тейк профит - комиссия) ÷ (ставка × мультипликатор) + 1}
Поможет вам установить уровень стоп лосс и/или тейк профит при движении цены актива вверх или вниз.
Пример расчета
Уровень стоп лосс в направлении вверх
Уровень тейк профит в направлении вниз