Допустим, вы хотите рассчитать уровень стоп лосс при открытии позиции на индексе волатильности 100 по цене 3376.24 USD со ставкой 10 USD, мультипликатором x100 и размером стоп лосс 7.54 USD в направлении вверх.

Комиссия рассчитывается автоматически на основе вашей ставки, символа и выбранного мультипликатора. Размер комиссии можно найти на DTrader.

Таким образом, в этой ситуации вы установите уровень стоп лосс на 3351.46.