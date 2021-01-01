Калькулятор стоп лосс/тейк профит для контрактов с мультипликатором

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PnL для контрактов с мультипликаторами

Наш калькулятор прибыли и убытков для контрактов с мультипликаторами поможет определить уровни стоп лосс и/или тейк профит, чтобы минимизировать убытки и максимально увеличить прибыль.

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Как рассчитать уровень стоп лосс и/или тейк профит

Уровень стоп лосс и/или тейк профит для контракта на DTrader рассчитывается по формуле:

Уровень стоп лосс и/или тейк профит в направлении вверх = цена актива × {(размер стоп лосс ИЛИ тейк профит + комиссия) ÷ (ставка × мультипликатор) + 1}

Уровень стоп лосс и/или тейк профит в направлении вниз = цена актива × {(-размер стоп лосс ИЛИ тейк профит - комиссия) ÷ (ставка × мультипликатор) + 1}

Поможет вам установить уровень стоп лосс и/или тейк профит при движении цены актива вверх или вниз.

Пример расчета

Допустим, вы хотите рассчитать уровень стоп лосс при открытии позиции на индексе волатильности 100 по цене 3376.24 USD со ставкой 10 USD, мультипликатором x100 и размером стоп лосс 7.54 USD в направлении вверх.

  1. Комиссия рассчитывается автоматически на основе вашей ставки, символа и выбранного мультипликатора. Размер комиссии можно найти на DTrader.

Таким образом, в этой ситуации вы установите уровень стоп лосс на 3351.46.

Допустим, вы хотите рассчитать уровень тейк профит при открытии позиции на индексе волатильности 100 по цене 3376.24 USD со ставкой 10 USD, мультипликатором x100 и размером тейк профит 7.54 USD в направлении вниз.

  1. Комиссия рассчитывается автоматически на основе вашей ставки, символа и выбранного мультипликатора. Размер комиссии можно найти на DTrader.

Таким образом, в этой ситуации вы установите уровень тейк профит на 3350.11.

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