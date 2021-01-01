Калькулятор стоп лосс/тейк профит для контрактов с маржей

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PnL для маржинальных контрактов

Наш калькулятор прибыли и убытков для маржинальных контрактов поможет вам рассчитать потенциальные убытки и/или прибыль.

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Как рассчитать уровень стоп лосс/тейк профит и стоимость пипса

Уровень стоп лосс и/или тейк профит и стоимость пипса при покупке контракта на Deriv MetaTrader 5 (DMT5) рассчитываются по формуле:

Уровень стоп лосс и/или тейк профит = цена актива + {размер стоп лосс ИЛИ тейк профит ÷ (объем × размер контракта)}

Стоимость пипса стоп лосс/тейк профит = |(уровень стоп лосс ИЛИ тейк профит - цена актива)| ÷ стоимость пункта

Уровни стоп лосс и/или тейк профит помогают вам управлять рисками при покупке контракта.

Для финансовых счетов стоимость пипса стоп лосс и/или тейк профит выражается в валюте котировки пар forex.

Для синтетических счетов стоимость пипса стоп лосс и/или тейк профит выражается в USD.

Пример расчета

Предположим, вы хотите рассчитать уровень стоп лосс и стоимость пипса при покупке лота EUR/USD по цене 1.17524 USD и размере стоп лосс 24 USD.

  1. Размер контракта - один стандартный лот forex = 100 000 единиц.
  1. Стоимость пункта определяется количеством десятичных знаков актива. В этом примере 5 десятичных, поэтому стоимость пункта равна 0.00001.

Ваш контракт автоматически закроется на уровне стоп лосс 1.1750 и стоимости пипса стоп лосс 24 USD.

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