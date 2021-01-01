Калькулятор стоп лосс/тейк профит для контрактов с маржей
PnL для маржинальных контрактов
Наш калькулятор прибыли и убытков для маржинальных контрактов поможет вам рассчитать потенциальные убытки и/или прибыль.
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Как рассчитать уровень стоп лосс/тейк профит и стоимость пипса
Уровень стоп лосс и/или тейк профит и стоимость пипса при покупке контракта на Deriv MetaTrader 5 (DMT5) рассчитываются по формуле:
Уровень стоп лосс и/или тейк профит = цена актива + {размер стоп лосс ИЛИ тейк профит ÷ (объем × размер контракта)}
Стоимость пипса стоп лосс/тейк профит = |(уровень стоп лосс ИЛИ тейк профит - цена актива)| ÷ стоимость пункта
Уровни стоп лосс и/или тейк профит помогают вам управлять рисками при покупке контракта.
Для финансовых счетов стоимость пипса стоп лосс и/или тейк профит выражается в валюте котировки пар forex.
Для синтетических счетов стоимость пипса стоп лосс и/или тейк профит выражается в USD.
Пример расчета
Предположим, вы хотите рассчитать уровень стоп лосс и стоимость пипса при покупке лота EUR/USD по цене 1.17524 USD и размере стоп лосс 24 USD.
Уровень стоп лосс
Стоимость пипса стоп лосс