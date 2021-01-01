Калькулятор пипсов
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Калькулятор пипсов
Наш калькулятор пипсов поможет вам оценить стоимость пункта в контрактах, чтобы вы могли эффективнее управлять рисками.
Как рассчитать стоимость пипса
Стоимость пункта для контракта на DMT5 рассчитывается по следующей формуле:
Стоимость пипса = стоимость пункта × объем × размер контракта
Для синтетических счетов стоимость пипса рассчитывается в USD.
Для финансовых счетов стоимость пипса выражается в валюте котировки пар forex.
Пример расчета
Стоимость пипса на синтетических индексах
Стоимость пипса на forex