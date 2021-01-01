Калькулятор пипсов

Как рассчитать стоимость пипса

Стоимость пункта для контракта на DMT5 рассчитывается по следующей формуле:

Стоимость пипса = стоимость пункта × объем × размер контракта

Для синтетических счетов стоимость пипса рассчитывается в USD.

Для финансовых счетов стоимость пипса выражается в валюте котировки пар forex.

Пример расчета

Стоимость пипса на синтетических индексах Допустим, вы хотите торговать одним лотом индекса волатильности 75. Стоимость пункта определяется количеством десятичных знаков актива. В этом примере 2 десятичных, поэтому стоимость пункта равна 0.01. Размер контракта - один стандартный лот Индекса волатильности 75 = 1 Таким образом, стоимость пипса составляет 0.01 USD.