Калькулятор пипсов

Инструменты трейдераright arrow

Калькулятор пипсов

Наш калькулятор пипсов поможет вам оценить стоимость пункта в контрактах, чтобы вы могли эффективнее управлять рисками.

0

Синтетический

Финансовый

Как рассчитать стоимость пипса

Стоимость пункта для контракта на DMT5 рассчитывается по следующей формуле:

Стоимость пипса = стоимость пункта × объем × размер контракта

Для синтетических счетов стоимость пипса рассчитывается в USD.

Для финансовых счетов стоимость пипса выражается в валюте котировки пар forex.

Пример расчета

Допустим, вы хотите торговать одним лотом индекса волатильности 75.

  1. Стоимость пункта определяется количеством десятичных знаков актива. В этом примере 2 десятичных, поэтому стоимость пункта равна 0.01.
  2. Размер контракта - один стандартный лот Индекса волатильности 75 = 1

Таким образом, стоимость пипса составляет 0.01 USD.

Допустим, вы хотите торговать двумя лотами EUR/USD.

  1. Стоимость пункта определяется количеством десятичных знаков актива. В этом примере 5 десятичных, поэтому стоимость пункта равна 0.00001.
  2. Один стандартный лот на forex = 100 000 единиц

Таким образом, стоимость пункта составляет 2 USD.

Перейти на панель DMT5