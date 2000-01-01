Калькулятор маржи

Как рассчитывается маржа

Маржа, необходимая для контракта на DMT5, рассчитывается по формуле:

Маржа = объем в лотах × размер контракта × цена актива/кредитное плечо

Маржинальные требования рассчитываются в валюте котировки для валютных пар или в номинале базового актива для других инструментов.

Например, если вы торгуете валютной парой USD/CHF, маржинальные требования будут рассчитываться в швейцарских франках (CHF), которые являются валютой котировки. Если вы торгуете на Индексе волатильности 75, то маржинальные требования будут рассчитываться в долларах США (USD), в которых выражается стоимость базового актива - Индекса волатильности 75.

Пример расчета

Допустим, вы хотите торговать двумя лотами пары EUR/USD с ценой актива 1,10 USD и кредитным плечом 100.