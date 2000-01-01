Калькулятор маржи
Калькулятор маржи
Наш калькулятор поможет вам рассчитать маржу, необходимую для сохранения вашей позиции открытой на ночь на Deriv MetaTrader 5 (DMT5).
Как рассчитывается маржа
Маржа, необходимая для контракта на DMT5, рассчитывается по формуле:
Маржа = объем в лотах × размер контракта × цена актива/кредитное плечо
Маржинальные требования рассчитываются в валюте котировки для валютных пар или в номинале базового актива для других инструментов.
Например, если вы торгуете валютной парой USD/CHF, маржинальные требования будут рассчитываться в швейцарских франках (CHF), которые являются валютой котировки. Если вы торгуете на Индексе волатильности 75, то маржинальные требования будут рассчитываться в долларах США (USD), в которых выражается стоимость базового актива - Индекса волатильности 75.
Пример расчета
Допустим, вы хотите торговать двумя лотами пары EUR/USD с ценой актива 1,10 USD и кредитным плечом 100.
- Один стандартный лот на forex = 100 000 единиц
Таким образом, для открытия вышеуказанной позиции вам потребуется маржа в размере 2 200 USD.
Обратите внимание, что это приблизительные значения, которые будут отличаться в зависимости от кредитного плеча, установленного на вашем счете, и актива, на котором вы собираетесь торговать.
Чтобы посмотреть цену актива, перейдите в Deriv MetaTrader 5 (DMT5), откройте вкладку Просмотр и выберите Обзор рынка, затем щелкните правой кнопкой мыши на символ, которым хотите торговать и выберите Спецификация.