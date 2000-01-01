Инструменты трейдера

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Калькулятор маржи

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Калькулятор маржи

Наш калькулятор поможет вам рассчитать маржу, необходимую для сохранения вашей позиции открытой на ночь на Deriv MetaTrader 5 (DMT5).
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Синтетический

Финансовый

Как рассчитывается маржа

Маржа, необходимая для открытия контракта на DMT5, рассчитывается по следующей формуле:
Маржа = объем в лотах × размер контракта × цена актива/кредитное плечо

Маржинальные требования рассчитываются в валюте котировки для валютных пар или в номинале базового актива для других инструментов.

Например, если вы торгуете валютной парой USD/CHF, маржинальные требования будут рассчитываться в швейцарских франках (CHF), которые являются валютой котировки. Если вы торгуете на Индексе волатильности 75, то маржинальные требования будут рассчитываться в долларах США (USD), в которых выражается стоимость базового актива - Индекса волатильности 75.

Пример расчета

Допустим, вы хотите торговать двумя лотами пары EUR/USD с ценой актива 1.10 USD и кредитным плечом 100.

  1. Один стандартный лот на forex = 100 000 единиц

Таким образом, для открытия вышеуказанной позиции вам потребуется маржа в размере 2,200 USD.

Обратите внимание, что это приблизительные значения, которые будут отличаться в зависимости от кредитного плеча, установленного на вашем счете, и актива, на котором вы собираетесь торговать.

Чтобы посмотреть цену актива, перейдите в Deriv MetaTrader 5 (DMT5), откройте вкладку Просмотр и выберите Обзор рынка, затем щелкните правой кнопкой мыши на символ, которым хотите торговать и выберите Спецификация.

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