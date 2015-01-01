Что такое мультипликаторы?

Мультипликаторы Deriv объединили в себе преимущества торговли с кредитным плечом и ограниченный риск опционов. Это означает, что когда рынок движется в вашу пользу, вы в несколько крат увеличиваете свою потенциальную прибыль. Если рынок движется против вашего прогноза, ваши потери ограничиваются только суммой ставки.