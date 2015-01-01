Мультипликаторы
Что такое мультипликаторы?
Мультипликаторы Deriv объединили в себе преимущества торговли с кредитным плечом и ограниченный риск опционов. Это означает, что когда рынок движется в вашу пользу, вы в несколько крат увеличиваете свою потенциальную прибыль. Если рынок движется против вашего прогноза, ваши потери ограничиваются только суммой ставки.
Допустим, вы прогнозируете, что рынок пойдет вверх.
Без мультипликатора, если цена вырастет на 2%, вы получите 2% * $100 = прибыль $2.
С мультипликатором x500, если цена вырастет на 2%, вы получите 2% * $100 * 500 = прибыль $1,000.
При маржинальном контракте на $100 и кредитном плече 1:500 вы рискуете 2% * $50,000 = $1,000.
С мультипликатором x500, если цена упадет на 2%, вы потеряете всего $100. Автоматический стоп-аут сработает, если убыток достигнет суммы вашей ставки.
Причины торговать контрактами с мультипликаторами на Deriv
Лучшее управление рисками
Настраивайте контракты в соответствии со своим торговым стилем и аппетитом к риску, используя удобные функции стоп-лосс, тейк-профит и отмена сделки.
Расширенное рыночное присутствие
Увеличьте свое присутствие на рынке, одновременно ограничив риск суммой вашей ставки.
Безопасная, гибкая платформа
Наслаждайтесь трейдингом на безопасных, интуитивно-понятных платформах, созданных как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Профессиональная и дружелюбная поддержка
Наша опытная служба поддержки всегда готова вам почочь.
Торгуйте 24/7, 365 дней в году
Предлагаются на forex и синтетических индексах, на которых вы можете торговать с мультипликаторами 24/7, круглый год.
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