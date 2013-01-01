Причины торговать синтетическими индексами на Deriv

Наши синтетические индексы основаны на криптографическом генераторе случайных чисел, точность работы которого проверяется независимой третьей стороной. Эти индексы имитируют движения реального рынка, но не подвержены влиянию сбоев и природных явлений. Синтетические индексы доступны 24/7, имеют постоянную волатильность, фиксированные интервалы генерации и свободны от рыночных рисков и рисков ликвидности.