Рынки, доступные для торговли на Deriv

Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.

Причины торговать синтетическими индексами на Deriv

Наши синтетические индексы основаны на криптографическом генераторе случайных чисел, точность работы которого проверяется независимой третьей стороной. Эти индексы имитируют движения реального рынка, но не подвержены влиянию сбоев и природных явлений. Синтетические индексы доступны 24/7, имеют постоянную волатильность, фиксированные интервалы генерации и свободны от рыночных рисков и рисков ликвидности.

seven trading

Высокое кредитное плечо, узкие спреды, трейдинг 24/7

market and risk

Без реальных рыночных рисков и рисков ликвидности

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Адаптивные и простые в использовании платформы

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Эксклюзивный доступ к новым типам контрактов

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Квалифицированная и дружелюбная служба поддержки, доступная 7 дней в неделю

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Контракты на Синтетических индексах, доступные на Deriv

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Маржа

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Опционы

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Мультипликаторы

Маржинальная торговля позволяет вам покупать более крупные единицы актива за небольшую часть стоимости, увеличивая при этом вашу потенциальную прибыль, но также увеличивая ваши потенциальные убытки.

Доступно на

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Deriv MT5 (DMT5)

Инструменты, доступные для маржинальной торговли

Индексы волатильн.

Индекс волатильн. 10 (1с)

Индекс волатильн. 25 (1с)

Индекс волатильн. 50 (1с)

Индекс волатильн. 75 (1с)

Индекс волатильн. 100 (1с)

Индекс волатильн. 10

Индекс волатильн. 25

Индекс волатильн. 50

Индекс волатильн. 75

Индекс волатильн. 100

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Crash/Boom

Boom 1000 индекс

Boom 500 индекс

Crash 1000 индекс

Crash 500 индекс

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Индексы Step

Индекс Step

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Индексы Range Break

Индекс Range Break 100

Индекс Range Break 200

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