Рынки, доступные для торговли на Deriv
Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.
Причины торговать синтетическими индексами на Deriv
Наши синтетические индексы основаны на криптографическом генераторе случайных чисел, точность работы которого проверяется независимой третьей стороной. Эти индексы имитируют движения реального рынка, но не подвержены влиянию сбоев и природных явлений. Синтетические индексы доступны 24/7, имеют постоянную волатильность, фиксированные интервалы генерации и свободны от рыночных рисков и рисков ликвидности.
Высокое кредитное плечо, узкие спреды, трейдинг 24/7
Без реальных рыночных рисков и рисков ликвидности
Адаптивные и простые в использовании платформы
Эксклюзивный доступ к новым типам контрактов
Квалифицированная и дружелюбная служба поддержки, доступная 7 дней в неделю
Контракты на Синтетических индексах, доступные на Deriv
Маржа
Опционы
Мультипликаторы
Маржинальная торговля позволяет вам покупать более крупные единицы актива за небольшую часть стоимости, увеличивая при этом вашу потенциальную прибыль, но также увеличивая ваши потенциальные убытки.
Доступно на
Инструменты, доступные для маржинальной торговли
Индексы волатильн.
Индекс волатильн. 10 (1с)
Индекс волатильн. 25 (1с)
Индекс волатильн. 50 (1с)
Индекс волатильн. 75 (1с)
Индекс волатильн. 100 (1с)
Индекс волатильн. 10
Индекс волатильн. 25
Индекс волатильн. 50
Индекс волатильн. 75
Индекс волатильн. 100
Crash/Boom
Boom 1000 индекс
Boom 500 индекс
Crash 1000 индекс
Crash 500 индекс
Индексы Step
Индекс Step
Индексы Range Break
Индекс Range Break 100
Индекс Range Break 200