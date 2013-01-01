Рынки, доступные для торговли на Deriv

Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.

Причины торговать forex на Deriv

Круглосуточная торговля (с понедельника по пятницу), высокая ликвидность, низкий барьер входа, широкий спектр предложений и возможность торговать на мировых событиях.

leverage

Высокое кредитное плечо, узкие спреды

responsive website

Адаптивные и простые в использовании платформы

advanced charting widgets

Расширенные графические виджеты

deposit and withdrawal

Удобные способы пополнения счета и вывода средств

friendly support

Квалифицированная и дружелюбная служба поддержки, доступная 7 дней в неделю

Открыть демо-счёт

Контракты Forex, доступные на Deriv

margin icon

Маржа

margin icon

Опционы

margin icon

Мультипликаторы

Маржинальная торговля позволяет вам покупать более крупные единицы актива за небольшую часть стоимости, увеличивая при этом вашу потенциальную прибыль, но также увеличивая ваши потенциальные убытки.

Доступно на

dmt5 icon

Deriv MT5 (DMT5)

Инструменты, доступные для маржинальной торговли

Основные пары

AUD/JPY

AUD/USD

EUR/AUD

EUR/CAD

EUR/CHF

EUR/GBP

EUR/JPY

EUR/USD

GBP/AUD

GBP/JPY

GBP/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

Вторичные пары

AUD/CAD

AUD/CHF

AUD/NZD

EUR/NZD

GBP/CAD

GBP/CHF

GBP/NOK

GBP/NZD

NZD/JPY

NZD/USD

USD/MXN

USD/NOK

USD/PLN

USD/SEK

Экзотические пары

AUD/SGD

CHF/JPY

EUR/HKD

EUR/ILS

EUR/MXN

EUR/SGD

EUR/TRY

EUR/ZAR

GBP/SGD

GBP/TRY

HKD/JPY

NZD/CHF

NZD/SGD

SGD/JPY

USD/HKD

USD/ILS

USD/RUB

USD/SGD

USD/THB

USD/TRY

Smart FX

AUD Index

EUR Index

GBP Index

USD Index

chevron

Индекс Smart Gold

Индекс Smart Gold

chevron