Рынки, доступные для торговли на Deriv
Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.
Причины торговать forex на Deriv
Круглосуточная торговля (с понедельника по пятницу), высокая ликвидность, низкий барьер входа, широкий спектр предложений и возможность торговать на мировых событиях.
Высокое кредитное плечо, узкие спреды
Адаптивные и простые в использовании платформы
Расширенные графические виджеты
Удобные способы пополнения счета и вывода средств
Квалифицированная и дружелюбная служба поддержки, доступная 7 дней в неделю
Контракты Forex, доступные на Deriv
Маржа
Опционы
Мультипликаторы
Маржинальная торговля позволяет вам покупать более крупные единицы актива за небольшую часть стоимости, увеличивая при этом вашу потенциальную прибыль, но также увеличивая ваши потенциальные убытки.
Доступно на
Инструменты, доступные для маржинальной торговли
Основные пары
AUD/JPY
AUD/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/JPY
GBP/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
Вторичные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/NZD
EUR/NZD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/NOK
GBP/NZD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
Экзотические пары
AUD/SGD
CHF/JPY
EUR/HKD
EUR/ILS
EUR/MXN
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/ZAR
GBP/SGD
GBP/TRY
HKD/JPY
NZD/CHF
NZD/SGD
SGD/JPY
USD/HKD
USD/ILS
USD/RUB
USD/SGD
USD/THB
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