AGG.US ETF на совокупные облигации США iShares Core отслеживает индекс облигаций США инвестиционного уровня.

ARKK.US ETF ARK Innovation инвестирует в внутренние и иностранные ценные бумаги компаний, которые полагаются на разработки в области искусственного интеллекта, автоматизации, технологий ДНК, хранения энергии, финансовых технологий и робототехники или получают от них выгоду.

DIA.US Фонд ETF SPDR Industrial Average Dow Jones отслеживает индекс промышленного индекса Доу-Джонса.

EEM.US ETF iShares MSCI Emerging Markets отслеживает индекс акций крупных и средних компаний из стран с развивающейся рыночной экономикой.

EFA.US ETF iShares MSCI EAFE отслеживает индекс акций развитых рынков с крупной и средней капитализацией за пределами США и Канады.

ERX.US Акции Direxion Daily Energy Bull 2X отслеживают индекс отдельных секторов энергетики.

GDX.US ETF VanEck Vectors Gold Miners имитирует индекс золотодобытчиков NYSE Arca, который отслеживает общую эффективность компаний, работающих в золотодобывающей отрасли.

GLD.US ETF SPDR Gold Shares отслеживает цену золота в слитках на внебиржевом (OTC) рынке.

HYG.US ETF на высокодоходные корпоративные облигации iShares iBoxx $ отслеживает индекс высокодоходных корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США.

IEMG.US iShares Core MSCI Emerging Mkts отслеживает индекс акций развивающихся рынков с крупной, средней и малой капитализацией.

IJR.US ETF iShares Core S&P Small-Cap отслеживает инвестиционные результаты индекса акций США с малой капитализацией.

IVV.US ETF iShares Core S&P 500 отслеживает динамику индекса акций США с крупной капитализацией.

IVW.US iShares S&P 500 Growth отслеживает динамику индекса акций США с крупной капитализацией и характеристиками роста выше средних.

IJR.US iShares Russell 2000 отслеживает инвестиционные результаты индекса акций США с малой капитализацией.

LQD.US ETF на корпоративные облигации инвестиционного уровня iShares iBoxx $ отслеживает динамику индекса корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США.

QID.US ETF ProShares UltraPro Short QQQ стремится приносить в два раза большую дневную доходность Nasdaq.

SDS.US ETF UltraShort S&P500 стремится приносить в два раза большую дневную доходность индекса S&P 500.

SLV.US ETF iShares Silver Trust призван в целом отражать динамику цен на серебро.

SPXS.US ETF Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares стремится отразить 300% обратной динамики индекса S&P 500.

SPY.US ETF SPDR S&P 500 отслеживает индекс S&P 500.

TBT.US Казначейство ProShares UltraShares, рассчитанное более чем на 20 лет, ежедневно анализирует инвестиционные результаты без учета комиссий и расходов, которые в два раза превышают дневные показатели ICE US.

TQQQ.US ProShares UltraPro QQQ ежедневно анализирует инвестиционные результаты без учета комиссий и расходов, которые в три раза превышают дневные показатели индекса Nasdaq 100.

UNG.US United States Natural Gas Fund отслеживает динамику цен на природный газ.

VEA.US ETF Vanguard FTSE Developed Markets отслеживает базовый индекс, измеряющий инвестиционную доходность акций компаний, расположенных в Канаде и на основных рынках Европы и Тихоокеанского региона.

VNQ.US ETF Vanguard Real Estate отслеживает доходность индекса недвижимости на инвестиционном Рынок США MSCI 25/50.

VOO.US ETF Vanguard S&P 500 отслеживает индекс S&P 500.

VTI.US ETF Vanguard Total Stock Рынок отслеживает индекс совокупного Рынок США CRSP.

VWO.US ETF Vanguard FTSE Emerging Mkts отслеживает индекс FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion.

XLE.US ETF фонда SPDR® для избранного сектора энергетики отслеживает энергетический сектор индекса S&P 500.

XLF.US ETF фонда SPDR® для избранных финансовых секторов отслеживает финансовый сектор индекса S&P 500.

XLK.US Фонд SPDR® Fund для избранных технологий отслеживает технологический сектор индекса S&P 500.