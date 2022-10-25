Трейдинг CFD позволяет вам торговать на движении рыночной цены, не покупая и не владея базовым активом.

На Deriv вы можете торговать CFD с высоким кредитным плечом, что позволяет вам платить лишь часть стоимости контракта. Плечо может увеличить потенциальную прибыль, но также увеличит потенциальный убыток.