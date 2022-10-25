Derived

Торгуйте на активах, цены которых получены из реальных и смоделированных рынков. Выберите уровень волатильности, который соответствует вашей стратегии управления рисками, и торгуйте на синтетических активах (доступны 24/7), валютных индексах и индексах derived FX.

Derived FX дает возможность торговать активами, смоделированными на основных валютных парах с выбранной вами волатильностью. Наши передовые алгоритмы отслеживают реальные цены валют и ослабляют колебания, вызванные настроениями рынка и неожиданными новостными событиями.

Причины торговать Derived FX на Deriv

Рыночные цены с ограниченным влиянием реальных событий

Конкурентоспособные узкие спреды

Адаптивные и простые в использовании платформы

Круглосуточная торговля (понедельник-пятница), как на рынке forex

Квалифицированная и дружелюбная служба поддержки, доступная 7 дней в неделю

Контракты Derived FX, доступные на Deriv

CFD

Трейдинг CFD позволяет вам торговать на движении рыночной цены, не покупая и не владея базовым активом.

На Deriv вы можете торговать CFD с высоким кредитным плечом, что позволяет вам платить лишь часть стоимости контракта. Плечо может увеличить потенциальную прибыль, но также увеличит потенциальный убыток.

Доступно на

Deriv MT5

Инструменты, доступные для торговли CFD

Derived FX

Индекс GBP/USD DFX10

Индекс GBP/USD DFX100

Индекс EUR/USD DFX10

Индекс EUR/USD DFX100

Индекс AUD/USD DFX10

Индекс AUD/USD DFX100

Индекс USD/JPY DFX10

Индекс USD/JPY DFX100

Индекс USD/CHF DFX10

Индекс USD/CHF DFX100

Эти индексы соответствуют финансовым рынкам с волатильностью 10% и 100%. Один тик генерируется на каждый тик соответствующей валютной пары.

Контракты Derived FX, доступные на Deriv

CFD

Трейдинг CFD позволяет вам торговать на движении рыночной цены, не покупая и не владея базовым активом.

На Deriv вы можете торговать CFD с высоким кредитным плечом, что позволяет вам платить лишь часть стоимости контракта. Плечо может увеличить потенциальную прибыль, но также увеличит потенциальный убыток.

Доступно на

Deriv MT5

Инструменты, доступные для торговли CFD

Derived FX

Индекс GBP/USD DFX10

Индекс GBP/USD DFX100

Индекс EUR/USD DFX10

Индекс EUR/USD DFX100

Индекс AUD/USD DFX10

Индекс AUD/USD DFX100

Индекс USD/JPY DFX10

Индекс USD/JPY DFX100

Индекс USD/CHF DFX10

Индекс USD/CHF DFX100

Эти индексы соответствуют финансовым рынкам с волатильностью 10% и 100%. Один тик генерируется на каждый тик соответствующей валютной пары.