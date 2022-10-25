Derived
Торгуйте на активах, цены которых получены из реальных и смоделированных рынков. Выберите уровень волатильности, который соответствует вашей стратегии управления рисками, и торгуйте на синтетических активах (доступны 24/7), валютных индексах и индексах derived FX.
Derived FX дает возможность торговать активами, смоделированными на основных валютных парах с выбранной вами волатильностью. Наши передовые алгоритмы отслеживают реальные цены валют и ослабляют колебания, вызванные настроениями рынка и неожиданными новостными событиями.
Причины торговать Derived FX на Deriv
Рыночные цены с ограниченным влиянием реальных событий
Конкурентоспособные узкие спреды
Адаптивные и простые в использовании платформы
Круглосуточная торговля (понедельник-пятница), как на рынке forex
Квалифицированная и дружелюбная служба поддержки, доступная 7 дней в неделю
Контракты Derived FX, доступные на Deriv
Трейдинг CFD позволяет вам торговать на движении рыночной цены, не покупая и не владея базовым активом.
На Deriv вы можете торговать CFD с высоким кредитным плечом, что позволяет вам платить лишь часть стоимости контракта. Плечо может увеличить потенциальную прибыль, но также увеличит потенциальный убыток.
Доступно на
Инструменты, доступные для торговли CFD
Derived FX
Индекс GBP/USD DFX10
Индекс GBP/USD DFX100
Индекс EUR/USD DFX10
Индекс EUR/USD DFX100
Индекс AUD/USD DFX10
Индекс AUD/USD DFX100
Индекс USD/JPY DFX10
Индекс USD/JPY DFX100
Индекс USD/CHF DFX10
Индекс USD/CHF DFX100
Эти индексы соответствуют финансовым рынкам с волатильностью 10% и 100%. Один тик генерируется на каждый тик соответствующей валютной пары.
Контракты Derived FX, доступные на Deriv
Трейдинг CFD позволяет вам торговать на движении рыночной цены, не покупая и не владея базовым активом.
На Deriv вы можете торговать CFD с высоким кредитным плечом, что позволяет вам платить лишь часть стоимости контракта. Плечо может увеличить потенциальную прибыль, но также увеличит потенциальный убыток.
Доступно на
Инструменты, доступные для торговли CFD
Derived FX
Индекс GBP/USD DFX10
Индекс GBP/USD DFX100
Индекс EUR/USD DFX10
Индекс EUR/USD DFX100
Индекс AUD/USD DFX10
Индекс AUD/USD DFX100
Индекс USD/JPY DFX10
Индекс USD/JPY DFX100
Индекс USD/CHF DFX10
Индекс USD/CHF DFX100
Эти индексы соответствуют финансовым рынкам с волатильностью 10% и 100%. Один тик генерируется на каждый тик соответствующей валютной пары.