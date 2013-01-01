Рынки, доступные для торговли на Deriv
Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.
Причины торговать криптовалютами на Deriv
Круглосуточный трейдинг на высоколиквидном рынке. Получайте прибыль от правильного прогнозирования движения популярных мировых криптовалют.
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Кредитное плечо 1:50
Низкие спреды
10 криптопар
Никаких комиссий
Криптовалютные контракты, доступные на Deriv
Маржа
Мультипликаторы
Маржинальная торговля позволяет вам покупать более крупные единицы актива за небольшую часть стоимости, увеличивая при этом вашу потенциальную прибыль, но также увеличивая ваши потенциальные убытки.
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Инструменты, доступные для маржинальной торговли
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