Рынки, доступные для торговли на Deriv

Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.

Причины торговать криптовалютами на Deriv

Круглосуточный трейдинг на высоколиквидном рынке. Получайте прибыль от правильного прогнозирования движения популярных мировых криптовалют.

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Криптовалютные контракты, доступные на Deriv

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Маржа

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Мультипликаторы

Маржинальная торговля позволяет вам покупать более крупные единицы актива за небольшую часть стоимости, увеличивая при этом вашу потенциальную прибыль, но также увеличивая ваши потенциальные убытки.

Доступно на

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Deriv MT5 (DMT5)

Инструменты, доступные для маржинальной торговли

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