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Кредитное плечо и узкие спреды могут принести более значительную прибыль от успешных сделок.
Объедините преимущества CFD и простоту опционов.
Торговые платформы
Торгуйте на Deriv MT5, универсальной платформе для CFD.
Совершенно новый опыт трейдинга на мощной, но простой в использовании платформе.
Рынки
Торгуйте популярными валютными парами на крупнейшем в мире финансовом рынке.
Откройте для себя синтетические рынки, которые имитируют реальные рыночные колебания.
Прогнозируйте более широкие рыночные тренды и диверсифицируйте риски с акциями и индексами.
Торгуйте с кредитным плечом на динамике цен популярных крипто-фиатных пар.
Торгуйте природными ресурсами, которые являются центральным звеном в мировой экономике.
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