Подписка на торговые сигналы MT5 автоматически истекает через месяц. Чтобы продлить или отменить подписку, выполните следующие действия:

Нажмите кнопку Продлить , чтобы продлить услугу, или кнопку Отписаться , чтобы отменить подписку.

Важно:

1. Для подписки на торговые сигналы вам потребуется аккаунт сообщества MQL5. Если его у вас еще нет, перейдите на MQL5.com для регистрации.

2. Вам необходимо пополнить свой счет MQL5, чтобы подписаться на платные сигналы.

3. Вы можете подписаться только на одного провайдера сигналов с одного счета DMT5 в любой момент времени. Вы можете использовать сигнал максимум на 3 компьютерах.

4. После подписки на сигнал вы не сможете торговать вручную с того же счета DMT5.

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