Сигналы Deriv MT5
Подписчик сигнала
Провайдер сигналов
Сервис торговых сигналов MT5 позволяет копировать контракты более опытных трейдеров на свой счет MT5. После того, как вы подпишетесь на сигнал, контракты провайдера будут автоматически копироваться на ваш торговый счет Deriv MT5.
Преимущества подписки на сигналы MT5
Минимизируйте торговый риск, копируя контракты опытных трейдеров.
Экономьте время - не нужно открывать, отслеживать и закрывать контракты.
Легко настроить - не требует установки.
Полный отчет о результатах каждого провайдера.
Без скрытых комиссий или взносов.
Как подписаться на сигнал MT5
Примечание: чтобы получить доступ к более широкому выбору провайдеров сигналов для Deriv, перейдите на страницу демонстрации MQL5 и найдите Deriv в поле сервер Брокера.
Как продлить или отменить подписку
Подписка на торговые сигналы MT5 автоматически истекает через месяц. Чтобы продлить или отменить подписку, выполните следующие действия:
1.
В торговом терминале Deriv MT5 нажмите вкладку Сигналы.
2.
Щелкните вкладку Моя статистика и выберите провайдера сигналов.
3.
Нажмите кнопку Продлить, чтобы продлить услугу, или кнопку Отписаться, чтобы отменить подписку.
Важно:
1. Для подписки на торговые сигналы вам потребуется аккаунт сообщества MQL5. Если его у вас еще нет, перейдите на MQL5.com для регистрации.
2. Вам необходимо пополнить свой счет MQL5, чтобы подписаться на платные сигналы.
3. Вы можете подписаться только на одного провайдера сигналов с одного счета DMT5 в любой момент времени. Вы можете использовать сигнал максимум на 3 компьютерах.
4. После подписки на сигнал вы не сможете торговать вручную с того же счета DMT5.
Остались вопросы? Посетите раздел FAQ на сайте MQL5.