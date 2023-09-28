Многофункциональная
Торговля CFD
платформа
Многофункциональная Торговля CFD платформа
200+
активов
24/7
трейдинг
Без
комиссии
Что такое Deriv cTrader
Deriv cTrader — это простая в использовании платформа для торговли CFD с нескольким�и активами, широким спектром функций и удобным интерфейсом. Усовершенствуйте свой торговый опыт с помощью таких функций, как лимитный ордер и стоп ордер, торговля на графиках и настраиваемые индикаторы. Deriv cTrader — это высокая ликвидность для быстрого и эффективного совершения сделок.
Преимущества торговли на Deriv cTrader
Множество активов на одной платформе
Трейдинг на forex, акциях, индексах, криптовалютах, сырьевых товарах и активах Derived на одной платформе.
Весь день, круглый год
Торгуйте на криптовалютах и синтетических индексах в любое время, даже в выходные и праздничные дни.
Быстрый вход
Уже есть счет Deriv? Используйте эти учетные данные для входа на Deriv cTrader.
Интуитивный интерфейс
Простой в использовании торговый и графический интерфейс понравится как новичкам, так и опытным трейдерам.
Все любимые активы в одном месте
Торгуйте синтетическими и финансовыми активами на одном счете CFD без необходимости переключаться между несколькими счетами.
Знайте свою торговую маржу
Полезное меню, в котором вы можете узнать, как маржа каждого актива влияет на ваш контракт перед его размещением.
Как начать работу на Deriv cTrader
1. Войдите на счет Deriv. Зарегистрируйтесь бесплатно, если у вас его нет.
2. Перейдите в Trader’s hub и выберите Демо.
3. В разделе CFD найдите Deriv cTrader и нажмите Открыть.
1. Войдите на счет Deriv. Зарегистрируйтесь бесплатно, если у вас его нет.
2. Перейдите в Trader’s hub и выберите Демо.
3. В разделе CFD найдите Deriv cTrader и нажмите Открыть.