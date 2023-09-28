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Многофункциональная
Торговля CFD
платформа

Многофункциональная Торговля CFD платформа

Deriv ctrader online trading platform
Deriv ctrader online trading platform

200+

активов

24/7

трейдинг

Без

комиссии

Что такое Deriv cTrader

Deriv cTrader — это простая в использовании платформа для торговли CFD с несколькими активами, широким спектром функций и удобным интерфейсом. Усовершенствуйте свой торговый опыт с помощью таких функций, как лимитный ордер и стоп ордер, торговля на графиках и настраиваемые индикаторы. Deriv cTrader — это высокая ликвидность для быстрого и эффективного совершения сделок.

Преимущества торговли на Deriv cTrader

Easy start

Множество активов на одной платформе

Трейдинг на forex, акциях, индексах, криптовалютах, сырьевых товарах и активах Derived на одной платформе.

24/7 chat

Весь день, круглый год

Торгуйте на криптовалютах и синтетических индексах в любое время, даже в выходные и праздничные дни.

Favourite assets

Быстрый вход

Уже есть счет Deriv? Используйте эти учетные данные для входа на Deriv cTrader.

Интуитивный интерфейс

Простой в использовании торговый и графический интерфейс понравится как новичкам, так и опытным трейдерам.

An intuitive interface

Все любимые активы в одном месте

Торгуйте синтетическими и финансовыми активами на одном счете CFD без необходимости переключаться между несколькими счетами.

Favourite assets

Знайте свою торговую маржу

Полезное меню, в котором вы можете узнать, как маржа каждого актива влияет на ваш контракт перед его размещением.

Trade margins

Как начать работу на Deriv cTrader

step

  • 1. Войдите на счет Deriv. Зарегистрируйтесь бесплатно, если у вас его нет.

  • 2. Перейдите в Trader’s hub и выберите Демо.

  • 3. В разделе CFD найдите Deriv cTrader и нажмите Открыть.

step

  • 1. Войдите на счет Deriv. Зарегистрируйтесь бесплатно, если у вас его нет.

  • 2. Перейдите в Trader’s hub и выберите Демо.

  • 3. В разделе CFD найдите Deriv cTrader и нажмите Открыть.