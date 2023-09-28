Что такое Deriv cTrader

Deriv cTrader — это простая в использовании платформа для торговли CFD с нескольким�и активами, широким спектром функций и удобным интерфейсом. Усовершенствуйте свой торговый опыт с помощью таких функций, как лимитный ордер и стоп ордер, торговля на графиках и настраиваемые индикаторы. Deriv cTrader — это высокая ликвидность для быстрого и эффективного совершения сделок.