Свяжитесь с нами

Торговые платформы
Совершенно новый опыт трейдинга на мощной, но простой в использовании платформе.
Автоматизированная торговля, которая не потребует от вас навыков кодирования.
Торгуйте на Deriv MetaTrader 5 (DMT5), универсальной торговой платформе для FX и CFD.
Торгуйте на мировых рынках с нашей популярной и удобной платформы.
Типы контрактов
Кредитное плечо и низкие спреды могут принести более значительную прибыль от успешных сделок.
Получайте фиксированные выплаты, прогнозируя движение цены актива.
Объедините преимущества маржинальной торговли и простоту опционов.
Торгуйте популярными валютными парами на крупнейшем в мире финансовом рынке.
Откройте для себя синтетические рынки, которые имитируют реальные рыночные колебания.
Прогнозируйте более широкие рыночные тренды и диверсифицируйте свой риск с фондовыми индексами.
Торгуйте природными ресурсами, которые являются центральным звеном в мировой экономике.
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