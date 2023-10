O que é a Deriv cTrader

A Deriv cTrader é uma plataforma de negociação de CFDs multiativos fácil de usar, com uma ampla variedade de funcionalidades com uma interface simplificada. Melhore ainda mais a sua experiência de negociação com funcionalidades como ordem de limite e stop order, negociação de gráficos e indicadores personalizados. Com a Deriv cTrader, aproveite a nossa enorme liquidez para executar negociações de forma rápida e eficiente.