Deriv (FX) Ltd

Klienci z pozostałych rejonów świata (z wyłączeniem krajów z ograniczonym dostępem, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Hongkong), którzy chcą handlować kontraktami na różnice kursowe na forex i kryptowaluty będą mieli założone konto MetaTrader 5 przez Deriv (FX) Ltd.

Firma Deriv (FX) Ltd, F16, Level 1, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, Labuan 87000, Malezja, jest objęta licencją Urzędu ds. Usług Finansowych na Labuanie (Labuan Financial Services Authority) ( licencja o nr. MB/18/0024 ).

Deriv (BVI) Ltd

Klienci z pozostałych rejonów świata (z wyłączeniem krajów z ograniczonym dostępem, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Hongkong), którzy chcą handlować kontraktami na różnice kursowe na instrumenty finansowe i kryptowaluty będą mieli założone konto MetaTrader 5 przez Deriv (BVI) Ltd.

Firma Deriv (BVI) Ltd, Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, jest objęta licencją British Virgin Islands Financial Services Commission — zobacz licencję ).

Deriv (V) Ltd and Champion Group Ltd

Deriv (V) Ltd (zobacz licencję) oraz Champion Group Ltd (zobacz licencję), 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu są objęte licencją Komisji ds. usług finansowych Vanuatu (Vanuatu Financial Services Commission).

Klienci z pozostałych rejonów świata (z wyłączeniem krajów z ograniczonym dostępem, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Hongkong), którzy chcą handlować kontraktami na różnice kursowe na instrumenty finansowe mogą mieć założone konto MetaTrader 5 przez Deriv (V) Ltd and Champion Group Ltd.