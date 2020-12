Deriv (FX) Ltd

Klien di seluruh dunia (kecuali untuk negara-negara terbatas seperti AS, Kanada, dan Hong Kong) yang ingin bertrading CFD pada forex dan mata uang kripto dapat mendaftar akun MetaTrader 5 di bawah Deriv (FX) Ltd.

Deriv (FX) Ltd, beralamat di F16, Level 1, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, Labuan 87000, Malaysia, dilisensikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Labuan ( no. lisensi MB/18/0024 ).

Deriv (BVI) Ltd

Klien di seluruh dunia (kecuali untuk negara-negara terbatas seperti AS, Kanada, dan Hong Kong) yang ingin bertrading CFD pada instrumen keuangan dan mata uang kripto dapat mendaftar akun MetaTrader 5 di bawah Deriv (BVI) Ltd.

Deriv (BVI) Ltd, beralamat di Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, Kepulauan Virgin Britania Raya, dilisensikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Virgin Britania Raya ( no. lisensi SIBA/L/18/1114 ).

Deriv (V) Ltd dan Champion Group Ltd

Deriv (V) Ltd (lihat lisensi) dan Champion Group Ltd (lihat lisensi), beralamat di 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu dilisensikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Vanuatu.

Klien di seluruh dunia (kecuali untuk negara-negara terbatas seperti AS, Kanada, dan Hong Kong) yang ingin bertrading CFD pada instrumen keuangan dapat mendaftar akun MetaTrader 5 di bawah Deriv (V) Ltd dan Champion Group Ltd.