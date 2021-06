Obter valor do lucro

Preço do Ativo

Como calcular o nível de stop loss e / ou take profit

O nível de stop loss e / ou take profit para um contrato no DTrader é calculado com base na fórmula:

Stop loss e/ou take profit nível na direção Acima = preço do ativo × {(stop loss OU valor take profit + comissão) ÷ (aposta × multiplicador) + 1}

Pare a perda e / ou o nível de lucro na direção para baixo = preço do ativo × {(- pare a perda OU valor de lucro - comissão) ÷ (aposta × multiplicador) + 1}

Isso ajuda a definir o nível de stop loss e / ou take profit quando o preço do ativo se move na direção para cima ou para baixo.

Cálculo de exemplo

Nível de perda de parada na direção para cima Digamos que você queira calcular o nível de stop loss ao abrir uma posição para o índice Volatility 100 com preço de 3376,24 USD com um valor de aposta de 10 USD, um valor multiplicador de x100 e um valor de stop loss de 7,54 USD na direção Acima. A comissão é calculada automaticamente com base na sua aposta, símbolo e multiplicador que você escolher. Seu valor está disponível diretamente no DTrader. Portanto, neste cenário, você definiria seu nível de stop loss em 3351,46 .