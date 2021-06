Como calcular o stop loss e / ou o nível de take profit e o valor do pip

O nível de stop loss e / ou take profit e valor pip ao comprar um contrato no Deriv MetaTrader 5 (DMT5) são calculados com base na fórmula:

Stop loss e / ou take profit nível = preço do ativo + {stop loss OR valor take profit ÷ (volume × tamanho do contrato)}

Stop loss e / ou take profit pip value = | (stop loss OU nível take profit - preço do ativo) | ÷ valor em pontos

O nível de stop loss e / ou take profit ajuda você a gerenciar seus riscos ao comprar um contrato.

Para contas financeiras, o valor de pip de stop loss e/ou take profit está na moeda de cotação para pares forex.

Para contas sintéticas, o valor do stop loss e/ou take profit pip é em dólares americanos.

Cálculo de exemplo

Digamos que você queira calcular o nível de stop loss e o valor do pip quando quiser comprar um lote de EUR / USD ao preço de 1,17524 USD com um valor de stop loss de 24 USD.

Nível de stop loss O tamanho do contrato é um lote padrão de forex = 100.000 unidades.