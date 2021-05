Calculadora de pip

Como calcular o valor do pip

O valor pip para um contrato na DMT5 é calculado com base nesta fórmula:

Valor do pip = valor do ponto × volume × tamanho do contrato

Para contas sintéticas, o valor do pip é calculado em dólares americanos.

Para contas financeiras, o valor do pip está na moeda de cotação para pares de câmbio

Cálculo de exemplo

Valor de pip para índices sintéticos Digamos que você queira negociar 1 lote de índice de volatilidade 75. O valor do ponto é derivado dos dígitos atuais dos ativos. No exemplo, o dígito é 2, então o valor do ponto é 0,01. O tamanho do contrato é um lote padrão de índice de volatilidade 75 = 1 Portanto, o valor do pip é 0,01 USD.