Calculadora de margem

Margem = volume em lotes × tamanho do contrato × preço do ativo / alavancagem

A margem necessária para um contrato no DMT5 é calculada com base na fórmula:

Para visualizar o preço do ativo, vá para Deriv MetaTrader 5 (DMT5), clique na guia Visualizar e selecione Observação do mercado , a seguir clique com o botão direito no símbolo que deseja negociar e selecione Especificação.