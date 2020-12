Como a margem é calculada

A margem exigida para um contrato no DMT5 é calculada com base na fórmula:

Margem = volume em lotes × tamanho do contrato × preço do ativo/alavancagem

Isso dá a você o requisito de margem na moeda de cotação para pares forex ou na denominação do ativo subjacente para outros instrumentos.

Por exemplo, se você estiver negociando o par USD / CHF forex, a margem requerida será calculada em franco suíço (CHF), que é a moeda de cotação. Por outro lado, se você estiver negociando o Volatility Index 75, o requisito de margem será calculado em dólares americanos (USD), que é a denominação do ativo subjacente - Volatility Index 75.

Cálculo de exemplo

Digamos que você queira negociar dois lotes de EUR/USD com um preço de ativo de 1,10 USD e alavancagem de 100.