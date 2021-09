O que é negociação de CFD?

Um CFD (contrato por diferença) permite que você negocie com base no movimento do preço de um ativo, sem comprar o ativo subjacente.

Na Deriv, você pode negociar CFDs com:

Alta alavancagem — A alavancagem permite que você abra posições maiores com um saldo menor em sua conta de negociação. Quanto maior a alavancagem, menos dinheiro você precisa.

Spreads baixos — O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Quanto mais baixo for o spread, menor será o custo de entrada no mercado.