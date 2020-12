Clientes no resto do mundo (exceto para países restritos como os EUA, Canadá e Hong Kong) que desejam negociar CFDs em forex e criptomoedas podem ter contas MetaTrader 5 sob Deriv (FX) Ltd.

Deriv (FX) Ltd, F16, Nível 1, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, Labuan 87000, Malásia, é licenciada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Labuan ( licença no. MB/18/0024 ).

Clientes no resto do mundo (exceto para países restritos, como EUA, Canadá e Hong Kong) que desejam negociar CFDs em instrumentos financeiros e criptomoedas podem ter contas MetaTrader 5 sob Deriv (BVI) Ltd.

Deriv (V) Ltd e Champion Group Ltd

Deriv (V) Ltd (visualizar licença) e Champion Group Ltd (visualizar licença), 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu são licenciadas pela Vanuatu Financial Services Commission.

Os clientes no resto do mundo (exceto para países restritos como os EUA, Canadá e Hong Kong) que desejam negociar CFDs em instrumentos financeiros podem ter contas MetaTrader 5 sob Deriv (V) Ltd e Champion Group Ltd.