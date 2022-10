Deriv (FX) Ltd

Deriv (FX) Ltd — F16, Level 1, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, Labuan 87000, Malaysia — is licensed by Labuan Financial Services Authority (licence no. MB/18/0024) and is a member of the Labuan Fintech Association.

외환 및 암호화폐상에서 CFD 거래를 희망하시는 나머지 국가들에 계시는 고객분들의 경우 (미국, 캐나다, 및 홍콩과 같은 제한된 국가들은 제외) Deriv (FX) Ltd를 통해 DMT5 Financial STP 계좌들을 소유하실 수 있습니다.