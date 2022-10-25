Derived
Trade on asset prices derived from real-world or simulated markets. Manage your exposure by selecting the volatility level to suit your risk appetite. Choose from our 24/7 synthetics, derived FX indices, and basket indices.
ডেরিভেড এফএক্স আপনাকে আপনার পছন্দের অস্থিতিশীলতায় প্রধান ফরেক্স জোড়ার উপর ভিত্তি করে সিমুলেটেড অ্যাসেটগুলিতে ট্রেড করার সুযোগ দেয়। আমাদের উন্নত অ্যালগরিদম বাস্তব ট্র্যাক - বিশ্বের মুদ্রা মূল্য এবং বাজারের অনুভূতি এবং অপ্রত্যাশিত সংবাদ ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট অস্থিরতা হ্রাস।
Why trade Derived FX on Deriv
Market-based values with limited influence from real-world events
Competitively tighter spreads
প্রতিক্রিয়াশীল, সহজে ব্যবহারযোগ্য প্ল্যাটফর্ম
24-hour trading (Monday-Friday), based on forex market hours
স্মার্ট এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থন, সপ্তাহে 7 দিন
Derived FX trades available on Deriv
CFD ট্রেডিং আপনাকে অন্তর্নিহিত অ্যাসেট ক্রয় বা মালিক না করে একটি অ্যাসেটের মূল্য চলাচলের উপর ট্রেড করতে দেয়।
Deriv এ, আপনি উচ্চ লিভারেজ সঙ্গে CFD ট্রেড করতে পারেন, আপনি চুক্তি এর মান মাত্র একটি ভগ্নাংশ দিতে সক্ষম। এটি আপনার সম্ভাব্য লাভ বৃদ্ধি এবং আপনার সম্ভাব্য ক্ষতি বৃদ্ধি হবে।
উপলব্ধ
CFD ট্রেডিং এর জন্য উপলব্ধ ইন্সট্রুমেন্ট
Derived FX
GBP/USD DFX10 Index
GBP/USD DFX100 Index
EUR/USD DFX10 Index
EUR/USD DFX100 Index
AUD/USD DFX10 Index
AUD/USD DFX100 Index
USD/JPY DFX10 Index
USD/JPY DFX100 Index
USD/CHF DFX10 Index
USD/CHF DFX100 Index
These indices correspond to financial markets with volatilities of 10% and 100%. One tick is generated for every tick of the corresponding forex pair.
Derived FX trades available on Deriv
CFD ট্রেডিং আপনাকে অন্তর্নিহিত অ্যাসেট ক্রয় বা মালিক না করে একটি অ্যাসেটের মূল্য চলাচলের উপর ট্রেড করতে দেয়।
Deriv এ, আপনি উচ্চ লিভারেজ সঙ্গে CFD ট্রেড করতে পারেন, আপনি চুক্তি এর মান মাত্র একটি ভগ্নাংশ দিতে সক্ষম। এটি আপনার সম্ভাব্য লাভ বৃদ্ধি এবং আপনার সম্ভাব্য ক্ষতি বৃদ্ধি হবে।
উপলব্ধ
CFD ট্রেডিং এর জন্য উপলব্ধ ইন্সট্রুমেন্ট
Derived FX
GBP/USD DFX10 Index
GBP/USD DFX100 Index
EUR/USD DFX10 Index
EUR/USD DFX100 Index
AUD/USD DFX10 Index
AUD/USD DFX100 Index
USD/JPY DFX10 Index
USD/JPY DFX100 Index
USD/CHF DFX10 Index
USD/CHF DFX100 Index
These indices correspond to financial markets with volatilities of 10% and 100%. One tick is generated for every tick of the corresponding forex pair.