繁體
English
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Русский
Thai
Tiếng Việt
Türkçe
简体中文
繁體中文
বাংলা
العربية
한국어
Crowdin
Deutsch
交易
交易類型
利用槓桿和低價差進行交易，以在成功交易時獲得更高回報。
無需承擔虧損超過投注金額的風險，賺取一系列賠付。
虧損不超過本金的情況下利用差價合約的優勢。
交易平台
在一體式差價合約平台 Deriv MT5 交易。
在可自訂、容易使用的平台交易差價合約。
使用行動優先差價合約交易平台，隨時隨地在全球市場進行
功能強大又容易使用的平台全新交易體驗。
使用行動應用程式進行外匯、加密貨幣和綜合指數的乘數交易。
在我們極受歡迎、人性化的平台進行全球市場交易。
觸手可及的自動交易。無需編碼。
我們的經典拖放工具為高級使用者建立含彈出式交易圖表的交易機器人。
市場
使用受歡迎的外匯貨幣對在全球最大的金融市場交易。
體驗從真實世界或模擬市場衍生的資產價格交易。
通過股票和指數預測更廣泛的市場趨勢並分散風險。
利用熱門的加密法定貨幣對的價格走勢進行槓桿交易。
進行對世界經濟至關重要的自然資源交易。
關於我們
資源
法律
合作夥伴