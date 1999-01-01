我們的故事
Deriv的故事始於1999年。創立公司Regent Markets Group的使命是使大眾都能夠線上交易。此後，該集團進行品牌重塑和持續發展，但其成立宗旨保持不變。
20多年來我們以客戶為中心並不斷創新，為我們的發展提供了動力。
Deriv的故事始於1999年。創立公司Regent Markets Group的使命是使大眾都能夠線上交易。此後，該集團進行品牌重塑和持續發展，但其成立宗旨保持不變。
20多年來我們以客戶為中心並不斷創新，為我們的發展提供了動力。
我們的歷史
我們的歷史
1999
1999
Regent Markets 誕生了
年輕的企業家與金融數學家合作，為全球首個針對散戶投資者的固定賠率交易系統開發算法。
Regent Markets集團由在香港聯合交易所上市的Regent Pacific集團有限公司出資創立。
2000
2000
已買入第一個二元期權
Regent Markets 在馬爾他開設了第一個辦事處。購入了第一個二元期權。
已買入第一個二元期權
Regent Markets 在馬爾他開設了第一個辦事處。購入了第一個二元期權。
2001
2001
BetOnMarkets.com
Regent Markets 推出了 BetOnMarkets.com，是第一個向散戶交易者提供二元期權的平台。
2004
2004
新中心
Regent Markets 在馬來西亞高科技企業聚集中心地 賽柏再也 建立了第二個辦事處。
新中心
Regent Markets 在馬來西亞高科技企業聚集中心地 賽柏再也 建立了第二個辦事處。
2007
2007
識別後再識別
此服務被認為是適用於所有級別交易者、安全可靠的線上交易平台。 BetOnMarkets.com 分別於2007年和2008年獲得英國《股市》雜誌頒發「最佳固定賠率金融交易提供商」獎。
公司還獲得《投資者紀事》頒發的「最佳客戶溝通公司」獎，這是對公司平台的道德和以客戶為中心的交易經驗給予認可。
2013
2013
Binary.com
BetOnMarkets更名為Binary.com。新品牌擁有更強大的功能、新的交易類型範圍以及各種圖表應用程式。
Binary.com
BetOnMarkets更名為Binary.com。新品牌擁有更強大的功能、新的交易類型範圍以及各種圖表應用程式。
2015
2015
獲得執照的投資服務
馬爾他金融服務管理局 (MFSA) 向Binary.com授予第3類投資服務執照。該執照授權Binary.com向歐盟客戶提供投資服務。
Binary.com 的 Websocket API
第三方開發人員現在可以構建與Binary.com系統交互的自訂義應用程式和交易介面，從而提高我們的可存取性。
Binary.com 的 Websocket API
第三方開發人員現在可以構建與Binary.com系統交互的自訂義應用程式和交易介面，從而提高我們的可存取性。
2016
2016
Binary Bot
Binary.com推出了Binary Bot，這是個創新平台，提供拖放式編程工具，使交易者無需具備編碼知識即可自動執行交易策略。
Binary Bot
Binary.com推出了Binary Bot，這是個創新平台，提供拖放式編程工具，使交易者無需具備編碼知識即可自動執行交易策略。
跳動點交易應用程式
Binary.com通過Tick Trade應用程式為行動裝置提供令人興奮的全新線上交易體驗。
跳動點交易應用程式
Binary.com通過Tick Trade應用程式為行動裝置提供令人興奮的全新線上交易體驗。
MT5 的 CFD
Binary.com新增了差價合約（CFD），是散戶交易者最常用的衍生產品交易形式。
Webtrader
通過Binary.com的全螢幕交易介面可以監視多種交易活動、市場走勢和圖表。
2018
2018
新辦事處
Binary.com在馬來西亞Labuan島開設第三個辦事處, 作為我們業務擴張的一部分。
新辦事處
Binary.com在馬來西亞Labuan島開設第三個辦事處, 作為我們業務擴張的一部分。
2019
2019
持續擴展
也在杜拜和巴拉圭開設了辦事處，以支援我們的發展。
2020
2020
Deriv.com
我們慶祝創新和成長20週年！受追求成功的客戶的啟發，我們推出了 Deriv.com。Deriv 擁有可訂製的圖表和工具功能，人們可使用自己傾向的方式按需交易。
Deriv.com
我們慶祝創新和成長20週年！受追求成功的客戶的啟發，我們推出了 Deriv.com。Deriv 擁有可訂製的圖表和工具功能，人們可使用自己傾向的方式按需交易。
迅速增長
Deriv.com繼續全球擴張，在塞普勒斯和盧安達開設了辦事處。還在怡保和馬六甲新增兩個辦事處以加強馬來西亞的業務。