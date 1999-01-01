Deriv的故事始於1999年。創立公司Regent Markets Group的使命是使大眾都能夠線上交易。此後，該集團進行品牌重塑和持續發展，但其成立宗旨保持不變。

20多年來我們以客戶為中心並不斷創新，為我們的發展提供了動力。