Deriv 的交易市場
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為什麼要用 Deriv 交易外匯
獲益於全天候（週一至週五）交易時間、高流動性、較低的入市屏障、廣泛的報價選項以及針對全球事件進行交易的機會。
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高槓桿，低價差
快速響應，易於使用的平台
高級圖表小工具
方便的存款和取款方法
智能與友好的支持，每週7天提供服務
可通過 Deriv 進行的外匯交易
保證金
期權
乘數期權
保證金交易允許您以成本的一小部分購買較大的資產單位，同時擴大潛在利潤，但潛在虧損也會同時增加。
保證金交易的可用工具
主要貨幣對
澳元/日圓
澳元/美元
歐元/澳元
歐元/加元
歐元/瑞士幣
歐元/英鎊
歐元/日圓
歐元/美元
英鎊/澳元
英鎊/日圓
英鎊/美元
美元/加元
美元/瑞士幣
美元/日圓
次要貨幣對
澳元/加元
澳元/瑞士幣
澳元/紐元
歐元/紐元
英鎊/加拿大元
英鎊/瑞士幣
英鎊/挪威幣
英鎊/紐元
紐元/日圓
紐元/美元
美元/墨西哥幣
美元/挪威幣
美元/波蘭幣
美元/瑞典克朗
奇異貨幣對
澳元/新元
瑞士幣/日圓
歐元/港元
歐元/以色列謝克爾
歐元/墨西哥幣
歐元/新元
歐元/土耳其幣
歐元/南非幣
英鎊/新元
英鎊/土耳其幣
港元/日圓
紐元/瑞士幣
紐元/新元
新元/日圓
美元/港元
美元/以色列謝克爾
美元/俄幣
美元/新元
美元/泰銖
美元/土耳其幣