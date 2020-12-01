Deriv 的交易市場

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為什麼要用 Deriv 交易外匯

獲益於全天候（週一至週五）交易時間、高流動性、較低的入市屏障、廣泛的報價選項以及針對全球事件進行交易的機會。

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高槓桿，低價差

responsive website

快速響應，易於使用的平台

advanced charting widgets

高級圖表小工具

deposit and withdrawal

方便的存款和取款方法

friendly support

智能與友好的支持，每週7天提供服務

開設免費模擬帳戶

可通過 Deriv 進行的外匯交易

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保證金

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期權

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乘數期權

保證金交易允許您以成本的一小部分購買較大的資產單位，同時擴大潛在利潤，但潛在虧損也會同時增加。

可用於

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MetaTrader5 (DMT5)

保證金交易的可用工具

主要貨幣對

澳元/日圓

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歐元/澳元

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歐元/瑞士幣

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歐元/日圓

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美元/挪威幣

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奇異貨幣對

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瑞士幣/日圓

歐元/港元

歐元/以色列謝克爾

歐元/墨西哥幣

歐元/新元

歐元/土耳其幣

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英鎊/土耳其幣

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美元/新元

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美元/土耳其幣