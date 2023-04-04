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Deriv EZ

直觀，易於啟動的差價合約交易平台
Deriv EZ 網上交易平台

100+

可交易的資產

一體式

金融和衍生資產

全天候

交易

什麼是Deriv EZ

Deriv EZ 是使用者友好的差價合約交易平台，可立即存取所有喜歡的資產。無需記住其他帳戶 ID 或密碼，因此可以完全專注於交易。使用 Deriv EZ 交易，並獲得外匯，股票和指數，商品，加密貨幣和衍生指數等各種資產。

為什麼要用 Deriv EZ 交易

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易於啟動

通過兩個簡單的步驟開始交易差價合約--點選獲取帳戶，開始交易。無需記住另一個登入 ID 和密碼。

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24/7 全天候交易

隨時隨地交易，包括週末和節假日，使用加密貨幣和專有的衍生指數。

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單一平台交易所有最喜愛的資產

一個平台同時存取多個市場中的 150 多種資產。

隨時隨地交易

使用 Deriv GO 行動應用程式輕鬆存取 Deriv EZ 交易。無需下載額外的應用程式，無需記住額外密碼。

Deriv GO trading app

50 多種指標和工具

利用 50 多種交易指標和工具做出明智的決策。

Trading indicators and tools’

即時平台存取

立即開始交易，無需額外的登入 ID 或密碼填寫。不要錯過市場機會。

Deriv EZ account creation

如何開始使用 Deriv EZ 帳戶

示範帳戶

真實資金帳戶

  • 獲取Deriv GO 應用程式。
  • 登入 Deriv 帳戶。如果沒有帳戶，可免費註冊。
  • 新增 Deriv EZ 示範帳戶.
  • 使用 Deriv GO 行動應用程式開始交易。
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