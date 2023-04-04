Deriv EZ
直觀，易於啟動的差價合約交易平台
100+
可交易的資產
一體式
金融和衍生資產
全天候
交易
什麼是Deriv EZ
Deriv EZ 是使用者友好的差價合約交易平台，可立即存取所有喜歡的資產。無需記住其他帳戶 ID 或密碼，因此可以完全專注於交易。使用 Deriv EZ 交易，並獲得外匯，股票和指數，商品，加密貨幣和衍生指數等各種資產。
為什麼要用 Deriv EZ 交易
易於啟動
通過兩個簡單的步驟開始交易差價合約--點選獲取帳戶，開始交易。無需記住另一個登入 ID 和密碼。
24/7 全天候交易
隨時隨地交易，包括週末和節假日，使用加密貨幣和專有的衍生指數。
單一平台交易所有最喜愛的資產
一個平台同時存取多個市場中的 150 多種資產。
隨時隨地交易
使用 Deriv GO 行動應用程式輕鬆存取 Deriv EZ 交易。無需下載額外的應用程式，無需記住額外密碼。
50 多種指標和工具
利用 50 多種交易指標和工具做出明智的決策。
即時平台存取
立即開始交易，無需額外的登入 ID 或密碼填寫。不要錯過市場機會。
如何開始使用 Deriv EZ 帳戶
示範帳戶
真實資金帳戶
- 獲取Deriv GO 應用程式。
- 登入 Deriv 帳戶。如果沒有帳戶，可免費註冊。
- 新增 Deriv EZ 示範帳戶.
- 使用 Deriv GO 行動應用程式開始交易。