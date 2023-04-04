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交易类型
利用杠杆和低价差进行交易，以在成功交易时获得更高回报。
无需承担亏损超过投注金额的风险，赚取一系列赔付。
亏损不超过本金的情况下利用差价合约的优势。
交易平台
在一体式差价合约交易平台 Deriv MT5 交易。
可自定义和容易使用的差价合约交易平台。
使用移动优先差价合约交易平台，随时随地在全球市场交易。
功能强大又容易使用的平台全新交易体验。
使用移动应用程序进行外汇、加密货币和综合指数的乘数交易。
在极受欢迎、人性化的平台进行全球市场交易。
触手可及的自动交易。无需编码。
经典拖放工具为高级用户创建含弹出式交易图表的交易机器人。
市场
使用受欢迎的外汇货币对在全球最大的金融市场交易。
体验衍生自真实市场或模拟市场的资产价格交易。
通过股票&指数预测更广泛的市场趋势并分散风险。
利用热门的加密法定货币对的价格走势进行杠杆交易。
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