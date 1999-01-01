我们的故事
Deriv的故事始于1999年。创立公司Regent Markets Group的使命是使大众都能够在线交易。此后，该集团进行品牌重塑和持续发展，但其成立宗旨保持不变。
20多年来我们以客户为中心并不断创新，为我们的发展提供了动力。
Deriv的故事始于1999年。创立公司Regent Markets Group的使命是使大众都能够在线交易。此后，该集团进行品牌重塑和持续发展，但其成立宗旨保持不变。
20多年来我们以客户为中心并不断创新，为我们的发展提供了动力。
我们的历史
我们的历史
1999
1999
Regent Markets 诞生了
年轻的企业家与金融数学家合作，为全球首个针对散户投资者的固定赔率交易系统开发算法。
Regent Markets集团由在香港联合交易所上市的Regent Pacific集团有限公司出资创立。
2000
2000
已买入第一个二元期权
Regent Markets 在马耳他开设了第一个办事处。购入了第一个二元期权。
已买入第一个二元期权
Regent Markets 在马耳他开设了第一个办事处。购入了第一个二元期权。
2001
2001
BetOnMarkets.com
Regent Markets 推出了 BetOnMarkets.com，是第一个向散户交易者提供二元期权的平台。
2004
2004
新中心
Regent Markets 在马来西亚高科技企业聚集中心地赛柏再也建立了第二个办事处。
新中心
Regent Markets 在马来西亚高科技企业聚集中心地赛柏再也建立了第二个办事处。
2007
2007
识别后再识别
此服务被认为是适用于所有级别交易者、安全可靠的在线交易平台。BetOnMarkets.com 分别于2007年和2008年获得英国《股市》杂志颁发“最佳固定赔率金融交易提供商”奖。
公司还获得《投资者纪事》颁发的“最佳客户沟通公司”奖，这是对公司平台的道德和以客户为中心的交易经验给予认可。
2013
2013
Binary.com
BetOnMarkets更名为Binary.com。新品牌拥有更强大的功能、新的交易类型范围以及各种图表应用程序。
Binary.com
BetOnMarkets更名为Binary.com。新品牌拥有更强大的功能、新的交易类型范围以及各种图表应用程序。
2015
2015
获得许可证的投资服务
马耳他金融服务管理局(MFSA) 向Binary.com授予第3类投资服务许可。该许可证授权Binary.com向欧盟客户提供投资服务。
Binary.com 的 Websocket API
第三方开发人员现在可以构建与Binary.com系统交互的自定义应用程序和交易界面，从而提高我们的可访问性。
Binary.com 的 Websocket API
第三方开发人员现在可以构建与Binary.com系统交互的自定义应用程序和交易界面，从而提高我们的可访问性。
2016
2016
Binary Bot
Binary.com推出了Binary Bot，这是个创新平台，提供拖放式编程工具，使交易者无需具备编码知识即可自动执行交易策略。
Binary Bot
Binary.com推出了Binary Bot，这是个创新平台，提供拖放式编程工具，使交易者无需具备编码知识即可自动执行交易策略。
跳动点交易应用程序
Binary.com通过Tick Trade应用程序为移动设备提供令人兴奋的全新在线交易体验。
跳动点交易应用程序
Binary.com通过Tick Trade应用程序为移动设备提供令人兴奋的全新在线交易体验。
MT5 的 CFD
Binary.com添加了差价合约（CFD），是散户交易者最常用的衍生产品交易形式。
Webtrader
通过Binary.com的全屏交易界面可以监视多种交易活动、市场走势和图表。
2018
2018
新办事处
Binary.com在马来西亚Labuan岛开设第三个办事处, 作为我们业务扩张的一部分。
新办事处
Binary.com在马来西亚Labuan岛开设第三个办事处, 作为我们业务扩张的一部分。
2019
2019
持续扩展
也在迪拜和巴拉圭开设了办事处，以支持我们的发展。
2020
2020
Deriv.com
我们庆祝创新和成长20周年！受追求成功的客户的启发，我们推出了 Deriv.com。Deriv 拥有可定制的图表和工具功能，人们可使用自己倾向的方式按需交易。
Deriv.com
我们庆祝创新和成长20周年！受追求成功的客户的启发，我们推出了 Deriv.com。Deriv 拥有可定制的图表和工具功能，人们可使用自己倾向的方式按需交易。
快速增长
Deriv.com继续全球扩张，在塞浦路斯和卢旺达开设了办事处。还在怡保和马六甲新增两个办事处以加强马来西亚的业务。