Deriv 的交易市场
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为什么要用 Deriv 交易外汇
获益于全天候（周一至周五）交易时间、高流动性、较低的入市屏障、广泛的报价选项以及针对全球事件进行交易的机会。
开立免费模拟账户
高杠杆，低价差
快速响应，易于使用的平台
高级图表小组件
方便的存款和取款方法
智能与友好的支持，每周7天提供服务
可通过 Deriv 进行的外汇交易
保证金
期权
乘数期权
保证金交易允许您以成本的一小部分购买较大的资产单位，同时扩大潜在利润，但潜在亏损也会同时增加。
保证金交易的可用工具
主要货币对
澳元/日元
澳元/美元
欧元/澳元
欧元/加元
欧元/瑞士币
欧元/英镑
欧元/日元
欧元/美元
英镑/澳元
英镑/日元
英镑/美元
美元/加元
美元/瑞士币
美元/日元
次要货币对
澳元/加元
澳元/瑞士币
澳元/纽元
欧元/纽元
英镑/加元
英镑/瑞士币
英镑/挪威币
英镑/纽元
纽元/日元
纽元/美元
美元/墨西哥币
美元/挪威币
美元/波兰币
美元/瑞典克朗
奇异货币对
澳元/新元
瑞士币/日元
欧元/港元
欧元/以色列币
欧元/墨西哥币
欧元/新元
欧元/土耳其币
欧元/南非兰特
英镑/新元
英镑/土耳其币
港元/日元
纽元/瑞士币
纽元/新元
新元/日元
美元/港元
美元/以色列币
美元/俄罗斯币
美元/新元
美元/泰铢
美元/土耳其币