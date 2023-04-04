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Deriv EZ

直观、易于入门的差价合约交易平台
Deriv EZ 在线交易平台

100+

可交易的资产

多合一

金融和衍生资产

全天候

交易

什么是 Deriv EZ

Deriv EZ 是用户友好的差价合约交易平台，可即时访问所有最喜欢的资产。无需记住额外的账户ID或密码，因此可以全神贯注于交易。在Deriv EZ交易并访问外汇、股票和指数、大宗商品、加密货币和衍生指数等各种资产。

为什么要用 Deriv EZ 交易

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易于启动

只需两个简单的步骤即可开始交易差价合约——点击获取账户，开始交易。无需记住另一个登录 ID 和密码。

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24/7 全天候交易

随时随地交易加密货币和专有的衍生指数，包括周末和节假日。

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单一平台交易所有最喜欢的资产

一个平台同时访问多个市场的 150 多种资产。

随时随地交易

使用 Deriv GO 移动应用程序轻松访问 Deriv EZ 交易。无需下载额外的应用程序，无需记住额外密码。

Deriv GO trading app

50 多个指标和工具

利用50多种交易指标和工具做出明智的决策。

Trading indicators and tools’

即时访问平台

立即开始交易，无需填写额外的登录 ID 或密码。不要错过市场机会。

Deriv EZ account creation

如何开始使用 Deriv EZ 账户

演示账户

真实资金账户

  • 获取 D Deriv GO 应用程序。
  • 登录 Deriv 账户。如果没有账户，可免费注册。
  • 添加 Deriv EZ 演示账户。
  • 开始使用 Deriv GO 移动应用程序交易。
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