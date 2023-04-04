什么是 Deriv EZ Deriv EZ 是用户友好的差价合约交易平台，可即时访问所有最喜欢的资产。无需记住额外的账户ID或密码，因此可以全神贯注于交易。在Deriv EZ交易并访问外汇、股票和指数、大宗商品、加密货币和衍生指数等各种资产。