直观的，
易于上手
差价合约交易平台
150+
可交易的资产
多合一
金融和衍生资产
全天候
交易
什么是 Deriv EZ
Deriv EZ 是用户友好的差价合约交易平台，可即时访问所有喜欢的资产。
无需记住其他账户ID或密码，因此可以完全专注于交易。
在 Deriv EZ 交易，访问外汇、股票和指数、大宗商品、加密货币和衍生指数的各种资产。
为什么要用 Deriv EZ 交易
易于启动
只需两个简单的步骤即可开始交易差价合约——点击获取账户，开始交易。无需记住另一个登录 ID 和密码。
24/7 全天候交易
随时随地交易加密货币和专有的衍生指数，包括周末和节假日。
单一平台交易所有最喜欢的资产
一个平台同时访问多个市场的 150 多种资产。
随时随地交易
使用 Deriv GO 移动应用程序轻松访问 Deriv EZ 交易。无需下载额外的应用程序，无需记住额外密码。
50 多个指标和工具
利用50多种交易指标和工具做出明智的决策。
即时访问平台
立即开始交易，无需填写额外的登录 ID 或密码。不要错过市场机会。
如何开始使用 Deriv EZ 账户
1. 获取 D Deriv GO 应用程序。
2. 登录 Deriv 账户。如果没有账户，可免费注册。
3. 添加 Deriv EZ 演示账户。
4. 开始使用 Deriv GO 移动应用程序交易。