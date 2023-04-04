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Ticaret türleri
Başarılı ticaretlerde daha iyi geri dönüşler için kaldıraç ve sıkı spreadler ile ticaret yapın.
İlk bahis miktarınızdan daha fazlasını riske atmadan bir dizi ödeme kazanın.
Hissenizden daha fazlasını kaybetmenin dezavantajı olmadan CFD'lerin iyi tarafını alın.
Ticaret platformları
All-in-One CFD ticaret platformu olan Deriv MT5'te ticaret yapın.
Sen derece özelleştirilebilir ve kullanımı kolay CFD ticaret platformu.
Mobil öncelikli CFD işlem platformumuzla küresel piyasalarda her yerden ticaret yapın.
Güçlü ve kullanımı kolay bir platformda tamamen yeni bir ticari deneyim.
Mobil uygulamamızla forex, kripto para birimleri ve sentetik endekslerde çarpanlarla işlem yapın.
Popüler kullanıcı dostu platformumuzla dünya piyasalarında ticaret yapın.
Otomatik ticaret parmaklarınızın ucunda. Kodlama gerektirmez.
İleri düzey kullanıcılar için açılır ticaret tablolarına sahip ticari botlar oluşturmak için klasik "sürükle ve bırak" aracımız.
Piyasalar
Dünyanın en büyük finansal piyasasında popüler forex çiftleriyle ticaret yapın.
Gerçek dünyadan türetilen varlık fiyatlarının keyfini çıkarın veya simüle edilmiş piyasalar.
Daha geniş piyasa trendlerini tahmin edin, hisse senetleri & endekslerle riskinizi çeşitlendirin.
Popüler kripto-fiat çiftlerinin fiyat hareketleri üzerinde kaldıraç ile ticaret yapın.
Dünya ekonomisinin önde gelen doğal kaynakları ile ticaret yapın.
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