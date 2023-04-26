Geri

Deriv EZ

  1. Deriv EZ nedir?
  2. Deriv EZ'de hangi pazarlarda işlem yapabilirim?
  3. Deriv EZ hesabını nasıl ekleyebilirim?
  4. Kaç tane Deriv EZ hesabı ekleyebilirim?
  5. Deriv EZ hesabıma nasıl giriş yapabilirim?
  6. Deriv EZ hesabıma nasıl para yatırırım?
  7. Deriv EZ hesabımdan nasıl para çekebilirim?
  8. Deriv EZ hesabıma yatırabileceğim minimum/maksimum nedir?
  9. Deriv EZ'de bir pozisyon açmak için minimum miktar nedir?
  10. Deriv EZ herhangi bir risk yönetimi aracı sunuyor mu?
  11. Deriv EZ ile uzman danışmanları kullanabilir miyim?