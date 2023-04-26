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Deriv EZ
- Deriv EZ nedir?
- Deriv EZ'de hangi pazarlarda işlem yapabilirim?
- Deriv EZ hesabını nasıl ekleyebilirim?
- Kaç tane Deriv EZ hesabı ekleyebilirim?
- Deriv EZ hesabıma nasıl giriş yapabilirim?
- Deriv EZ hesabıma nasıl para yatırırım?
- Deriv EZ hesabımdan nasıl para çekebilirim?
- Deriv EZ hesabıma yatırabileceğim minimum/maksimum nedir?
- Deriv EZ'de bir pozisyon açmak için minimum miktar nedir?
- Deriv EZ herhangi bir risk yönetimi aracı sunuyor mu?
- Deriv EZ ile uzman danışmanları kullanabilir miyim?