DBot nedir?
İhtiyacım olan blokları nasıl bulabilirim?
Çalışma alanındaki blokları nasıl kaldırabilirim?
Değişkenleri nasıl oluşturabilirim?
Hızlı strateji nedir ve onu nasıl kullanılırım?
Martingale stratejisi nedir?
D'Alembert stratejisi nedir?
Oscar'ın Grind stratejisi nedir?
Stratejimi nasıl kaydedebilirim?
Stratejilerimi DBot'a nasıl aktarabilirim?
Çalışma alanını nasıl sıfırlarım?
İşlem günlüğümü nasıl temizlerim?
DBot ile kayıplarımı nasıl kontrol ederim?
DBot'taki işlemlerimin durumunu nerede görebilirim?
Grafiği DBot'ta nasıl görüntüleyebilirim?
DBot
DBot nedir?
DBot, dijital seçeneklerin ticareti için web tabanlı bir strateji oluşturucudur. Sürükle ve bırak 'bloklarını' kullanarak kendi ticaret botunuzu oluşturabileceğiniz bir platformdur.
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