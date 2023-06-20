Sezgisel bir,
Başlaması kolay
CFD işlem platformu
150+
takas edilebilir varlıklar
Hepsi Bir Arada
Finansal ve türev varlıklar
7/24
alım satım
Deriv EZ nedir
Deriv EZ, tüm favori varlıklarınıza anında erişim sunan kullanıcı dostu bir CFD ticaret platformudur.
Hatırlanması gereken ek bir hesap kimliği veya şifre yoktur, böylece ticaretinize tamamen odaklanabilirsiniz.
Deriv EZ'de işlem yapın ve forex, hisse senetleri ve endeksler, emtialar, kripto para birimleri ve türev endekslerde çok çeşitli varlıklara erişin.
Neden Deriv EZ ile ticaret yapmalısınız?
Başlaması kolay
CFD ticaretine iki kolay adımda başlayın - bir hesap almak için tıklayın, ticarete başlayın. Başka bir giriş kimliği ve şifresini hatırlamanıza gerek yok.
7/24 ticaret
Hafta sonları ve tatiller dahil olmak üzere istediğiniz zaman kripto para birimleri ve tescilli türev endekslerimizle ticaret yapın.
Tüm favori varlıklarınız, tek platform
Birden fazla piyasada150'den fazla varlığa aynı anda tek bir platformda erişin.
Hareket halindeyken ticaret
Deriv EZ işlemlerinize Deriv GO mobil uygulamasından zahmetsizce erişin. İndirilecek ekstra uygulama yok, hatırlanacak ekstra şifre yok.
50'den fazla gösterge ve araçlar
Bilinçli kararlar vermek için 50'den fazla ticaret göstergesinden ve araçlarından yararlanın.
Anında platform erişimi
Doldurulacak ek giriş kimliği veya şifre olmadan hemen ticarete başlayın. Piyasa fırsatlarını kaçırmayın.
Deriv EZ hesabına nasıl başlanır
1. Deriv GO uygulamasını edinin.
2. Deriv hesabınızda oturum açın. Eğer hesabınız yoksa, ücretsiz olarak kaydolun.
3. Deriv EZ demo hesabı ekleyin.
4. Deriv GO mobil uygulamasında işlem yapmaya başlayın.