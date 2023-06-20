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Sezgisel bir,
Başlaması kolay
CFD işlem platformu

Deriv EZ online trading platform
Deriv EZ online trading platform

150+

takas edilebilir varlıklar

Hepsi Bir Arada

Finansal ve türev varlıklar

7/24

alım satım

Deriv EZ nedir

Deriv EZ, tüm favori varlıklarınıza anında erişim sunan kullanıcı dostu bir CFD ticaret platformudur.

Hatırlanması gereken ek bir hesap kimliği veya şifre yoktur, böylece ticaretinize tamamen odaklanabilirsiniz.

Deriv EZ'de işlem yapın ve forex, hisse senetleri ve endeksler, emtialar, kripto para birimleri ve türev endekslerde çok çeşitli varlıklara erişin.

Neden Deriv EZ ile ticaret yapmalısınız?

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Başlaması kolay

CFD ticaretine iki kolay adımda başlayın - bir hesap almak için tıklayın, ticarete başlayın. Başka bir giriş kimliği ve şifresini hatırlamanıza gerek yok.

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7/24 ticaret

Hafta sonları ve tatiller dahil olmak üzere istediğiniz zaman kripto para birimleri ve tescilli türev endekslerimizle ticaret yapın.

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Tüm favori varlıklarınız, tek platform

Birden fazla piyasada150'den fazla varlığa aynı anda tek bir platformda erişin.

Hareket halindeyken ticaret

Deriv EZ işlemlerinize Deriv GO mobil uygulamasından zahmetsizce erişin. İndirilecek ekstra uygulama yok, hatırlanacak ekstra şifre yok.

Deriv GO trading app

50'den fazla gösterge ve araçlar

Bilinçli kararlar vermek için 50'den fazla ticaret göstergesinden ve araçlarından yararlanın.

Trading indicators and tools

Anında platform erişimi

Doldurulacak ek giriş kimliği veya şifre olmadan hemen ticarete başlayın. Piyasa fırsatlarını kaçırmayın.

Deriv EZ account creation

Deriv EZ hesabına nasıl başlanır

Deriv GO trading app

  • 1. Deriv GO uygulamasını edinin.

  • 2. Deriv hesabınızda oturum açın. Eğer hesabınız yoksa, ücretsiz olarak kaydolun.

  • 3. Deriv EZ demo hesabı ekleyin.

  • 4. Deriv GO mobil uygulamasında işlem yapmaya başlayın.

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Deriv EZ ile ticarete başlayın

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Deriv EZ, Deriv GO üzerinde mevcuttur.

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Deriv GO indirmek için tara

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