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Güvenlik bir işbirliğidir. Bugları bildirin ve ödül kazanın.
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Kritik önem derecesine sahip sorunlar, müşterilerimiz veya Deriv için büyük bir risk teşkil eder. Bunlar genellikle altyapımızdaki nispeten düşük seviyeli bileşenleri etkiler. Örneğin:
Yüksek önem düzeyine sahip sorunlar genellikle kapsam olarak kritik sorunlardan daha dardır ancak hassas müşteri ve şirket verilerini saldırganlara maruz bırakabilirler. Örneğin:
Orta önem düzeyine sahip sorunlar, saldırganların sınırlı miktarda hassas veriyi okumak veya değiştirmek için yetkisiz erişim elde etmesine olanak tanır. Bu veriler genellikle yüksek önem düzeyine sahip sorunlar tarafından açığa çıkan verilerden daha az hassastır. Örneğin:
sadece önemli güvenlik sorunlarını gidermemize yardımcı olurlarsa düşük düzeyli güvenlik açıkları ile ilgili raporları ödüllendireceğiz ve ödül tutarına vaka bazında karar vereceğiz.
Düşük önem düzeyine sahip sorunlar, son derece sınırlı miktarda veri açığa çıkarır. Bir şeyin nasıl çalışması gerektiğine dair bir beklentiyi ihlal edebilirler, ancak ayrıcalık yükseltme olmadan veya istenmeyen davranışı tetikleme yeteneği. Örneğin: