Deriv hakkında

Birden fazla platformda masaüstü ve mobil uygulamalar aracılığıyla 2 milyondan fazla müşteriye online ticaret hizmetleri sunuyoruz.

Güvenlik bizim için önemlidir. Dünya çapında bağımsız güvenlik araştırmacıları ile işbirliği yaparak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.