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Güvenlik bir işbirliğidir. Bugları bildirin ve ödül kazanın.
Birden fazla platformda masaüstü ve mobil uygulamalar aracılığıyla 2 milyondan fazla müşteriye online ticaret hizmetleri sunuyoruz.
Güvenlik bizim için önemlidir. Dünya çapında bağımsız güvenlik araştırmacıları ile işbirliği yaparak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.
Ödeme sitemiz: cashier.deriv.com
Oturum açma sitemiz: oauth.deriv.com
WebSockets API'miz: *.binaryws.com api.deriv.com
Ana ticaret platformumuz: app.deriv.com*
* Bu yalnızca Deriv tarafından yürütülen işlevleri kapsar
Eski ticaret platformumuz: smarttrader.deriv.com
GitHub havuzumuz:
github.com/binary-com
DevExperts tarafından CFD Ticaret Uygulamamız: dx.deriv.com
Deriv P2P: Peer-to-peer ödeme uygulamamız (Android app, iOS app)
Deriv GO: Opsiyon ticaret uygulamamız (Android app, iOS app)
Deriv X: DevExperts tarafından CFD Ticaret Uygulamamız (Android app, iOS app)
Pazarlama kampanyaları sitemiz: trade.deriv.com (üçüncü taraf)
Statik kaynaklar için sitemiz: static.deriv.com
Takip sitemiz: t.deriv.com
Deriv X: fix.deriv.com için FIX besleme sunucumuz
Dahili uygulamalarımız: *.deriv.cloud
Web günlüğü adresimiz: https://deriv.com/academy/
Aşağıdaki üçüncü taraf uygulamalar bu programda yer almıyorlar:
Grafiklendirme sitemiz: tradingview.deriv.com
Yüksek lisans program sitemiz: besquare.deriv.com
MetaQuotes ile CFD Ticaret Platformumuz: trade.mql5.com
Topluluk sitemiz: community.deriv.com
Clickjacking on pages with no sensitive actions
Cross-site request forgery (CSRF) on unauthenticated forms or forms with no sensitive actions
Attacks requiring man in the middle (MITM) or physical access to a user's device
Previously known vulnerable libraries without a working proof of concept (PoC)
Open redirect — unless an additional security impact can be demonstrated
Output from automated vulnerability scanners without a PoC to demonstrate a specific vulnerability