Deriv Investments (Europe) Limited

Deriv Investments (Europe) Limited 2015 අප්‍රේල් 22 වන දින සංස්ථාපිත කරන ලද Deriv Investments (Europe) Limited (Company No. C 70156), මෝල්ටාවේ ලියාපදිංචි වී ඇති අතර එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලය Level 3, W Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR9033, Malta හි පිහිටා ඇත. Deriv Investments (Europe) Ltd, ආයෝජන සේවා පනත යටතේ මෝල්ටාවේ ආයෝජන සේවා සැපයීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ඇති අතර Malta Financial Services Authority විසින් නියාමනය කරනු ලැබේ (බලපත්‍රය බලන්න).

Deriv (FX) Ltd

Deriv (FX) Ltd 2017 ජනවාරි 18 වන දින සංස්ථාපිත කරන ලද Deriv (FX) Ltd (Company No. LL13394), Federal Territory of Labuan (මැලේසියාව) හි ලියාපදිංචි වී ඇති අතර එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලය Unit No. 3A-16, Level 3A, Labuan Times Square, Jalan Merdeka, 87000, Federal Territory of Labuan, Malaysia හි පිහිටා ඇත. Deriv (FX) Ltd, Labuan Financial Services Authority විසින් බලපත්‍ර ලබා (බලපත්‍රය බලන්න) ඇති අතර Labuan Fintech Association හි සාමාජිකයෙකි. forex සහ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මත CFD ගනුදෙනු කිරීමට කැමති ලෝකයේ සෙසු රටවල ගනුදෙනුකරුවන්ට (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ හොංකොං වැනි සීමා සහිත රටවල් හැර) Deriv (FX) Ltd යටතේ MT5 Financial STP ගිණුම් ලබා ගත හැ ක​.

Deriv (BVI) Ltd

Deriv (BVI) Ltd 2014 සැප්තැම්බර් 15 වන දින සංස්ථාපිත කරන ලද Deriv (BVI) Limited (සමාගම් අංකය 1841206), British Virgin Islands හි ලියාපදිංචි වී ඇති අතර එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලය Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola British Virgin Islands හි පිහිටා ඇත. Deriv (BVI) Ltd, British Virgin Islands Financial Services Commission විසින් බලපත්‍ර ලබා ඇත (බලපත්‍රය බලන්න). මූල්‍ය උපකරණ (MT5 Financial ගිණුම් හරහා) සහ ව්‍යුත්පන්න දර්ශක (MT5 Derived ගිණුම් හරහා) මත​ CFD ගනුදෙනු කිරීමට කැමති ලෝකයේ අනෙකුත් ගනුදෙනුකරුවන්ට (USA, කැනඩාව සහ හොංකොං වැනි ඇතැම් රටවල් හැර) Deriv (BVI) Ltd යටතේ Deriv MT5 ගිණුම් ලබා ගත හැක​.

Deriv (V) Ltd

Deriv (V) Ltd 2016 පෙබරවාරි 17 වන දින සංස්ථාපිත කරන ලද, වනාටු ජනරජයේ ලියාපදිංචි කර ඇති Deriv (V) Ltd (Company No. 014556) හි ලියාපදිංචි කාර්යාලය 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu හි පිහිටා ඇත. Deriv (V) Ltd, Vanuatu Financial Services Commission විසින් බලපත්‍ර ලබා (බලපත්‍රය බලන්න) ඇති අතර Financial Markets Association හි සාමාජිකයෙකි. මූල්‍ය උපකරණ (MT5 මූල්‍ය ගිණුම් හරහා) සහ ව්‍යුත්පන්න දර්ශක (MT5 ව්‍යුත්පන්න ගිණුම් හරහා) CFD ගනුදෙනු කිරීමට කැමති ලෝකයේ (USA, කැනඩාව සහ හොංකොං වැනි ඇතැම් රටවල් හැර) සෙසු ගනුදෙනුකරුවන්ට Deriv (V) Ltd යටතේ Deriv MT5 සහ Deriv X ගිණුම් තිබිය හැක.

Deriv (SVG) LLC

Deriv (SVG) LLC 2019 පෙබරවාරි 12 වැනි දින සංස්ථාපිත කරන ලද Deriv (SVG) LLC (සමාගම් අංක 273 LLC 2020), Saint Vincent and the Grenadines හි ලියාපදිංචි කර ඇති අතර එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලය First Floor, SVG Teachers Credit Union Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown P.O., Saint Vincent and the Grenadines හි පිහිටා ඇත. ලෝකයේ සෙසු රටවල ගනුදෙනුකරුවන්ට (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ හොංකොං වැනි සීමා සහිත රටවල් හැර) Deriv (SVG) LLC යටතේ ගිණුම් තිබිය හැක.

Deriv.com Limited